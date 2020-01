Sakurai raconte comment il a rencontré le mythique Satoru Iwata. Vous cherchez un emploi!

Deux géants de l’industrie et deux icônes Nintendo. Malheureusement, l’un d’eux nous a déjà quittés, l’autre, heureusement, continue d’apporter chaque année aux fans du Great N beaucoup de joies. Ce sont Satoru Iwata et Masahiro Sakura, deux monstres qui ont été des promoteurs et participent à certaines des plus grandes créations dont nous avons eu la chance de profiter sur les consoles Nintendo. Nous connaissons déjà votre contribution à ce monde, mais comment ces deux Titans se sont-ils rencontrés? Sakurai a regardé en arrière et a raconté comment elle avait rencontré Satoru Iwata.

Sakurai, 18 ans, cherche du travail

Tout a commencé par un entretien d’embauche qui a eu lieu il y a quelques années. Parce que, bien qu’il continue de conserver cet aspect angélique d’un adolescent shonen japonais qui va encore au lycée, et même si vous n’y croyez pas, le bon de Sakurai a déjà quelques années sur le dos. A cette époque, celui dans lequel il a rencontré le mythique Satoru Iwata, le créateur de Super Smash Bros. avait Seulement 18 ans. De cette interview, ce dont Sakurai se souvient le plus est le sourire d’Iwata, l’attention qu’elle a prêtée à tout ce qui a été dit et n’a pas arrêté de prendre des notes en tout temps ils étaient rassemblés. Concentré et méthodique, il en manquerait plus!

Sakurai se souvient d’Iwata -san avec une admiration et un respect évidents. Il dit que c’était une personne toujours prête à aider lorsqu’un problème survient avec le développement d’un titre de société. Comme cela s’est produit, selon Sakurai, lors du développement de Super Smash Bros. Mele. Un problème est survenu, et Iwata a proposé d’aider, de mettre les choses en place, sans qu’il soit nécessaire de le demander. Un génie qui en a pris beaucoup à son départ, mais qui, heureusement, nous a laissé beaucoup plus.

