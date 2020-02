Sakurai révèle son expérience en apprenant la mort d’Iwata

Nous vous avons récemment révélé dans une histoire comment Masahiro Sakurai a rencontré Satoru Iwata, l’ancien directeur exécutif de Nintendo. Cependant, nous parlerons ici de la dernière partie du entretien réalisé par Hobonichi Books au directeur de la saga Super Smash Bros., qui porte sur comment il a reçu la nouvelle de la mort d’Iwata, qui a été récemment traduit par l’utilisateur Twitter PushDustIn. Ensuite, nous vous l’expliquons.

Masahiro Sakurai et son expérience avec la mort de Satoru Iwata

Dans l’interview, nous pouvons trouver dans le livre intitulé Iwata Satoru wa konnatowo hanashiteitaSakurai nous dit qu’il développait le contenu téléchargeable des titres Super Smash Bros. For Wii U / 3DS pendant la période au cours de laquelle l’ancien PDG de Nintendo a été admis à l’hôpital. Au moment où Iwata est mort, Sakurai avait un mauvais pressentiment, quelque chose qui s’est également produit à la mort de ses grands-parents. Enfin, lorsqu’il a reçu la mauvaise nouvelle par téléphone, il savait qu’il devait essayer d’accomplir la mission d’Iwata, qui consistait à: faire de la saga Super Smash Bros. un succès. Donc, Sakurai a déjà commencé à discuter du développement d’une édition définitive de Super Smash Bros. pour la Nintendo Switch, et actuellement il sent que Super Smash Bros.Ultimate a accompli la mission qui lui a été confiée par Satoru Iwata.

Masahiro Sakurai avait une très bonne amitié avec Iwata, au point de lui rendre visite dans sa chambre d’hôtel, et même de partager des repas avec l’ancien président de Nintendo, et déclare qu’il était une personne très honnête. Enfin, Sakurai dit dans l’interview que Il ne sait toujours pas quel sera son prochain objectif, et que le DLC Super Smash Bros.Ultimate ne fait pas partie de la mission accordée par Satoru Iwata.

Que pensez-vous de l’entretien? Pensez-vous que Sakurai a réussi à faire de la saga Super Smash Bros. un succès mondial? Comme toujours, on vous entend dans les commentaires et sur les réseaux sociaux!

