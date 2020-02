Sakurai sait que Smash Bros.a trop de personnages de Fire Emblem, mais c’est la faute de Nintendo

Avec l’ajout de Fire Emblem: Trois maisons«Byleth, Super Smash Bros.Ultimate propose désormais huit combattants jouables de l’univers Fire Emblem. La situation a frustré les fans depuis un certain temps maintenant, les plus convaincus croyant que les personnages d’autres séries méritent d’être reconnus à la place de plus de stars de Fire Emblem.

Il semblerait que le directeur de la série Masahiro Sakurai comprenne le problème et en discute dans un prochain numéro du magazine Famitsu. Un extrait de sa chronique régulière a été divulgué en ligne, les premières traductions suggérant qu’il convient qu’il y a beaucoup de combattants de la série, ainsi qu’un grand nombre de combattants à l’épée.

Selon une traduction de BlackKite, Sakurai dit que le nombre élevé de combattants de Fire Emblem et d’épée a simplement été décidé comme ça, le laissant “ procéder tel quel ”. Il explique que les nouveaux combattants ne sont pas décidés par ses propres favoris – comme certains fans l’ont théorisé dans le passé – mais plutôt qu’ils sont choisis par Nintendo.

Sakurai-san admet qu’il y a trop de personnages FE et d’utilisateurs d’épée dans Smashhttps: //t.co/IfUTEthANM pic.twitter.com/SxC2jlXJ75— 黒 凧 BlackKite (@ bk2128) 5 février 2020

Bien sûr, il a déjà été dit dans le passé que Nintendo était responsable des combattants DLC choisis, mais dans une autre traduction précoce fournie par PushDustIn, Sakurai révèle qu’un personnage qu’il aimait «n’avait pas la préférence»; Nintendo avait choisi Byleth et le travail a commencé alors que Three Houses était encore en développement. L’ensemble de mouvements multi-armes de Byleth a été inclus comme un moyen de mélanger les choses.

Pour la sélection des personnages, un personnage qu’il aimait n’avait pas la préférence. Nintendo avait choisi les personnages. Il a travaillé avec le personnage alors que Three Houses était encore en développement. pic.twitter.com/U0MVML3ubH— PushDustIn (@PushDustIn) 5 février 2020

Il convient de rappeler que ces traductions proviennent d’un résumé de la colonne de Sakurai, et non de citations mot à mot. Si les futures traductions de ses citations exactes éclairent davantage le sujet, nous nous assurerons de mettre à jour cet article.

