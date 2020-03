Sakurai s’est évanoui à cause de problèmes de fatigue et de déshydratation

Masahiro Sakurai s’est fait un nom dans l’industrie non seulement pour son travail chez Nintendo en tant que sage-femme de franchises telles que Kirby, Meteos et Super Smash Bros., mais aussi pour avoir passé des journées de travail pénibles qui ont fait penser à beaucoup qu’il devrait prendre Une pause après tant de succès. Tout le monde sait que le créateur a traversé des moments difficiles pendant le développement de Smash Bros.Ultimate, ce qui pourrait compromettre sa santé et récemment, le créateur a révélé qu’il avait eu un incident lié à sa condition physique.

Lors d’une interview avec le magazine Famitsu (via Siliconera), Masahiro Sakurai, il a révélé qu’il s’était récemment évanoui après avoir fréquenté un gymnase et fait sa routine, les causes: fatigue et déshydratation. Selon le créateur, l’incident s’est produit parce qu’il suit un régime pauvre en glucides à base de viande et après l’exercice, le bain chaud l’a déshydraté, provoquant l’effondrement de son corps, fatigué par l’exercice, à ce moment-là, mais heureusement pas Cela est arrivé aux aînés, même si cela ramène le problème lié à leur façon de travailler.

Peut-être, cela a été l’étape de la plus grande pression dans la carrière de Sakurai, car la quantité de contenu incluse dans Super Smash Bros.Ultimate est impressionnante. En outre, le créateur a été mis sous pression par les critiques qui ont entouré les personnages inclus via le DLC dans le jeu, ce qui a donné lieu à une controverse sans fin.

Super Smash Bros.Ultimate est disponible sur Nintendo Switch et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à cette livraison, ainsi que notre critique écrite.

