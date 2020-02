Sakurai sur la création de Byleth dans Super Smash Bros.Ultimate

Dans le numéro de cette semaine de Famitsu, Le réalisateur de Super Smash Bros.Ultimate Masahiro Sakurai a rédigé sa dernière chronique dans le magazine japonais. Beaucoup de ses pièces ne sont pas liées au jeu Switch, mais vu que Byleth a maintenant été ajouté, il a estimé qu’il devrait publier quelques mots sur la création du personnage.

Nous avons publié un bref résumé de la chronique de Sakurai il y a quelques jours. Maintenant, cependant, nous avons une traduction complète – qui inclut quelques mentions rapides de Smash Bros. ayant trop de personnages Fire Emblem et d’utilisateurs d’épée.

Le 16 janvier, j’ai annoncé que Byleth – Fire Emblem: le protagoniste de Three Houses – serait le dernier combattant DLC de Super Smash Bros.Ultimate. Cette semaine, je voudrais approfondir la façon dont le personnage a été développé. Quant à Byleth en tant que combattant, eh bien, il y a déjà une présentation qui rentre dans les moindres détails à ce sujet, alors donnez-lui une montre!

Mes préférences ne jouent aucun rôle dans lequel de nouveaux combattants sont ajoutés; Nintendo a un plus grand mot à dire dans cette décision et apporte ses réflexions à la table. En tout cas, le «thème» de ce personnage était la fraîcheur qu’ils apportaient au jeu. Les combattants que nous incluons dans Smash Bros ont tendance à provenir de séries qui ont des histoires. Par exemple, “Hero” de Dragon Quest, “Banjo & Kazooie” et Terry Bogard de Fatal Fury sont tous apparus il y a environ 20 à 30 ans – je veux inclure un assez large éventail de personnages.

Pour ce combattant, un facteur important était de pouvoir transformer le protagoniste d’un jeu auquel les gens jouent en ce moment en combattant que les joueurs pourraient expérimenter immédiatement dans Smash Bros. En tant que tel, j’ai essayé de travailler sur le personnage tout en étant la source le jeu était encore en développement.

Je ne sais pas exactement quels sont les plans de sortie futurs de Nintendo, donc je suis d’accord avec ce qu’ils décident. Il se trouve que le moment était bien choisi pour l’achèvement des Trois Maisons.

Cela étant dit, je comprends. D’abord et avant tout: il y a trop de personnages de Fire Emblem; et en plus il y a trop d’utilisateurs d’épée. C’est quelque chose qui a déjà été décidé, alors passons – je devrais penser plus à d’autres choses.

J’avais demandé à l’équipe de développement de Three Houses un aperçu du jeu et j’ai fini par le jouer en secret après avoir emprunté une ROM de production. En ce qui concerne la présentation d’une proposition, vous devez trouver quelque chose tôt ou les discussions avec l’équipe ne peuvent pas commencer. Par exemple, vous ne pouvez pas créer un son sans mouvement pour le produire, et vous ne pouvez pas avoir de mouvement sans modèle, et vous ne pouvez pas créer un modèle sans développer un plan pour celui-ci au préalable. La planification englobe également une grande variété de facteurs: vous avez les étapes et l’équilibrage, le débogage, les relations publiques et les travaux. Plus l’entreprise est élevée, plus nous nous en occupons tôt, mais c’est moi qui jette les bases de tout. À cette fin, il était à peu près nécessaire que je connaisse intimement le matériel source.

Je ne suis pas étranger aux jeux, je les joue généralement beaucoup, en fait; et si vous avez ce genre d’expérience, des choses comme l’histoire et sa direction vous viennent généralement plus rapidement.

Même ainsi, vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose avec un jeu qui n’est pas encore sorti! J’ai donc continué à travailler sur d’autres choses parallèlement au développement des Trois Maisons. Il existe également un mode où vous pouvez regarder les cinématiques du film au cours du jeu, mais cela ne vous donne pas vraiment toute l’histoire ou une compréhension des manières du personnage. J’ai suivi l’histoire depuis le tout début, mais après un certain point, le jeu se divise en trois voies, il était donc assez difficile de comprendre complètement ce qui se passait.

Cependant, si vous n’êtes pas familier avec le matériel source, il est impossible de tordre les informations que vous devez utiliser pendant le développement. Après avoir bien compris ce qui se passait, je suis allé de l’avant avec des décisions plus importantes concernant le combattant que je développais et ainsi de suite.

Smash Bros. a un problème de trop de chasseurs d’épée. Donc, comme solution de contournement, j’ai réfléchi aux techniques que le personnage devrait utiliser et j’ai fini par implémenter les “Héros Reliques” des chefs de maison des trois maisons dans le cadre de leurs mouvements pour garder les éléments présents dans Trois Maisons. Par exemple, bien que le personnage utilise un arc tout de même, la façon dont le joueur l’utilise peut le différencier un peu des arcs de Link ou de Pit, par exemple.

Et c’est ainsi que Byleth a vu le jour; Je pense que vous pourrez voir en quoi ils diffèrent des autres combattants si vous jouez un peu avec le personnage.

À l’heure actuelle, Three Houses a également été bien accueilli à l’étranger: les ventes ont dépassé 2,2 millions d’unités et le jeu a remporté une variété de récompenses, y compris celles choisies par les joueurs – c’est génial! Il ne fait aucun doute que c’est un excellent jeu, donc je pense que ce serait plutôt bien si de plus en plus de gens choisissaient de le jouer.

Tout cela mis à part, j’ai annoncé lors de la même présentation que je commencerais le développement de la prochaine vague de chasseurs DLC, que j’aborderai un peu plus dans la prochaine colonne. A la semaine prochaine !!

