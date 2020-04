Sakurai transfère la supervision de Smash Bros.Ultimate et révèle pourquoi

Il n’est pas nouveau que la pandémie actuelle ait complètement transformé la façon dont certaines industries fonctionnent, et celle des jeux vidéo ne fait pas exception. Masahiro Sakurai et ses coéquipiers s’efforcent de nous apporter de nouveaux combattants au format DLC pour Super Smash Bros.Ultimate pour Aspirant Pack 2, mais comme l’a humble directeur de jeu l’a avoué dans un récent tweet (merci à @PushDustin pour la pour des raisons de sécurité et de responsabilité, il est allé superviser le développement du DLC à distance, suite à la déclaration d’état d’alarme au Japon. Cependant, travailler à distance présente plusieurs risques très importants pour Super Smash Bros.Ultimate, que nous expliquerons ci-dessous.

Je travaille maintenant à distance.

Essentiellement, je supervise le projet à distance.

Ultimate est un projet de très haute sécurité, ce qui rend difficile sa sortie (et son travail). Cependant, nous n’avons pas d’autre choix que de le faire.

Tout le monde, faisons de notre mieux pour passer au travers !! https://t.co/EIzI6fH8og

– PushDustIn (@PushDustIn) 7 avril 2020

Si nous nous concentrons sur son tweet, Sakurai met en garde contre le risque impliqué dans cette pratique, Super Smash Bros. Ultimate est un jeu vidéo classé comme un “projet de haute sécurité”, ce qui implique que travailler à distance peut provoquer des fuites plus facilement détruire l’élément de surprise qui chargent les révélations des personnages, et peuvent même causer des problèmes lors de la transmission de messages ou de contributions pour travailler sur le projet.

Voir aussi

Cependant Sakurai envoie un message d’encouragement et de calme, malgré les circonstances lui et son équipe mettront tout en œuvre pour nous offrir une expérience optimale au moment où nous pouvons enfoncer nos dents dans les personnages encore mystérieux. Le personnage DLC Super Smash Bros.Ultimate suivant a récemment été révélé comme l’un des combattants trouvés chez ARMS, et devrait être dévoilé et disponible à l’achat en juin. De nombreux jeux vidéo sont réalisés à distance avec des professionnels qui ont déjà l’habitude de travailler de cette façon, mais Masahiro Sakurai a toujours préféré encadrer en utilisant un traitement plus proche, fidèle à sa philosophie. Que pensez-vous de cette mesure?

Connexes