Sam Raimi indique qu’il dirige effectivement Doctor Strange 2

Doctor Strange 2 AKA Doctor Strange dans le multivers de la folie, a trouvé un nouveau réalisateur dans la légende de l’horreur Sam Raimi. Cette nouvelle intervient après le départ de Scott Derrickson, qui a réalisé le premier film de Doctor Strange, en raison de “différences créatives”.

L’implication de Raimi dans le projet a été discutée pour la première fois en février lorsque les rumeurs de négociations ont commencé à circuler. Derrickson s’est rendu sur Twitter pour le féliciter, mais Raimi lui-même n’a pas commenté. Cependant, lors d’une interview avec ComingSoon.net, Raimi a parlé d’inclure un oeuf de Pâques étrange dans Spider-Man 2, et dans le processus, il a apparemment confirmé qu’il serait impliqué dans le nouveau film MCU.

“J’aimais le docteur Strange quand j’étais enfant, mais il était toujours après Spider-Man et Batman pour moi, il était probablement au numéro cinq pour moi des grands personnages de bandes dessinées”, a expliqué Raimi. “Il était si original, mais quand nous avions à ce moment-là dans Spider-Man 2, je ne savais pas que nous ferions un film de Doctor Strange, donc c’était vraiment drôle pour moi que par coïncidence cette ligne soit dans le film. Je dois dire que j’aurais aimé avoir la prévoyance de savoir que J’allais être impliqué dans le projet. “

De retour à San Diego Comic-Con, l’acteur Benedict Cumberbatch a annoncé que Multiverse of Madness serait le “premier film du MCU avec une touche d’horreur”, alors Raimi, dont les crédits incluent Evil Dead, Army of Darkness et Drag Me To Hell, semble certainement comme un choix approprié.

Malheureusement, en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 (coronavirus), Marvel a repoussé les dates de sortie de nombreux films de la phase 4 à venir, nous ne nous aventurerons donc pas dans le multivers avant le 5 novembre 2021.

