‘Sam’s Story’ envoie Metro Exodus avec un Bang et un Harmonica

“Sam’s Story”, le deuxième des deux épisodes DLC prévus pour Metro Exodus, vous permet de faire cette chose où, si vous rencontrez des chaises sélectionnées parsemant son paysage pourri, vous pouvez vous asseoir et jouer de l’harmonica. Vous, en tant que Sam, allez simplement vous brancher sur une vue sinistrement pittoresque. Vous pouvez jouer aussi longtemps que vous le souhaitez. Il y a même des chansons supplémentaires à collecter. Cela ne sert à rien d’autre que de le faire. Il s’agit essentiellement de Metro. J’aime cela.

C’est «Sam’s Story» en bref: c’est la série Metro, en particulier Exodus, distillée. Semblable aux premières zones d’Exodus, vous avez un grand paysage dense à explorer, une faune irradiée à affronter, des bandits à bop (ou à poignarder ou à tirer), et pas un petit nombre de PNJ qui vous parleront pendant des éons si vous les laissez. Parfois, vous pouvez fumer ou boire à votre guise pendant qu’ils vous parlent, car contrairement au précédent DLC Metro Exodus “Two Colonels”, “L’histoire de Sam” se penche sur les moments les plus forts de la série: le rythme prend son temps à mijoter avant d’éclater en un plein- à ébullition. Bien sûr, vous pouvez sprinter entre les objectifs principaux de l’histoire et tirer sur tout ce qui bouge, mais vous ne rateriez rien. Parfois, vous voulez juste vous arrêter et sentir les roses couvertes de pustules.

Non pas que vous trouverez beaucoup de roses sur ce qui est essentiellement la tombe de Vladivostok, en Russie. Le décor de “Sam’s Story” est sorti de l’autre côté de l’apocalypse et un tas de tsunamis paraissaient bien pires pour l’usure, ce qui a donné lieu à un environnement urbain à moitié délabré, à moitié marécageux. Vous en traversez de grandes portions dans un petit bateau à moteur crasseux, qui sert à vous mettre dans un espace de tête que la campagne principale de Metro Exodus a mis à profit dans ses meilleurs moments: vous êtes petit et vulnérable, en train de bouger dans un monde qui n’appartient plus à l’humanité. Néanmoins, Sam ne recule devant rien dans sa quête pour rentrer chez lui en Amérique, même s’il doit déplacer le ciel et la terre pour le faire. Il est obsédé par le retour à San Diego, une ville que j’ai personnellement fréquentée assez de fois pour que je puisse dire, avec certitude, que ça ne vaut pas la peine, mon mec. Mais après des décennies à vivre dans des tunnels de métro sous Moscou bombardé, Sam veut juste voir son père une dernière fois. Il décide donc de conclure provisoirement un accord avec le seul autre Américain qu’il a rencontré depuis plusieurs décennies – un homme d’affaires devenu chef de guerre local nommé Tom – pour obtenir un sous-marin nucléaire opérationnel en échange d’un voyage aux États-Unis.

Il s’ensuit un voyage semi-ouvert à travers les nombreux bâtiments en ruine de Vladivostok et les canaux infestés de serpents géants. Cela rappelle les premiers domaines de Metro Exodus, qui ressemblaient plus à la série STALKER de tireurs de survie PC en monde ouvert que les deux premiers jeux Metro. “L’histoire de Sam” n’est pas super difficile, mais les menaces abondent, donnant à l’environnement une ambiance hostile convaincante. Pour le dire autrement, je me suis accroupi furtivement partout en tout temps même si, à strictement parler, je n’en avais probablement pas besoin. Je suis devenu reconnaissant pour les moments où je pouvais simplement jouer certains de ces doux blues d’harmonica parce que cela signifiait que je n’étais pas sur la pointe des pieds à travers les champs de mines, que je ne m’étouffais pas dans l’air irrespirable ou que je me faisais déchirer membre par membre par des monstres de homard envahis. Cela dit, en difficulté normale, “L’histoire de Sam” vous charge avec trop de fournitures et d’outils pour capturer le désespoir exaltant de la première zone d’Exodus. C’est un peu décevant, mais c’est à cela que servent les modes de difficulté les plus difficiles, je suppose.

“L’histoire de Sam” est plus linéaire qu’il n’y paraît. Votre capacité à progresser dans quelques zones de la carte est limitée par les événements de l’histoire et un combat de boss récurrent. C’est très bien; la carte se déroule de façon organique et fonctionne comme un assortiment des plus grands succès de Metro. Avant la fin de ce DLC, vous aurez: tué ou tué d’innombrables bandits, détruit une véritable école de goules ressemblant à des zombies, rampé avec précaution à travers l’un des niveaux d’araignées les plus tendus de Metro, enfilé votre masque à gaz pour survivre de près à certains sérieusement noueux terrain marécageux irradié, et a immobilisé une chauve-souris géante qui attaque en vous étouffant avec des nuages ​​géants de petites chauves-souris.

Le combat contre le chef de chauve-souris à part, vous ne rencontrerez pas beaucoup de nouveaux ennemis, et pour être franc, le combat avec la chauve-souris est le genre de rencontre par cœur qui passe par la mémoire qui aurait quitté ma mémoire quelques instants après terminé sans le fait que je devais le refaire deux fois par la suite. À part la carte, il n’y a pas grand-chose de nouveau à découvrir, à part une poignée de nouvelles armes et les champs de mines susmentionnés. “Sam’s Story” est également lourd sur la marque de fabrique de la série, alors attendez-vous à quelques pépins et à quelques moments où vous pouvez voir ce que les développeurs recherchaient, mais cela n’a pas tout à fait fonctionné. Cela dit, de nombreuses parties de “Sam’s Story” sont comme regarder une peinture virtuose dans les lignes. Cela a peut-être pris quelques essais, mais vous avez l’impression que l’équipe de développement a composé sa formule à ce stade. Il s’agit d’un Metro Exodus plus ciblé et raffiné – une dissertation après plusieurs semestres de leçons apprises.

Et c’est drôle! Étonnamment. La série Metro a toujours eu une tension d’humour noir, mais “Sam’s Story” opte pour être carrément maladroit par endroits. Des spoilers mineurs à venir, mais il y a une scène de manigances ivres à la première personne qui utilise des coupes de saut et des sauts de temps pour un effet extrêmement divertissant, et il y a des missions secondaires qui impliquent des personnages vraiment fous comme deux frères qui se disputent la propriété d’un concessionnaire automobile dans un monde où personne conduit plus de voitures parce que ce sont toutes des enveloppes de junkyard couvertes de rouille. Oh, et préparez-vous à des blagues très russes sur ce que sont aussi les Américains. “Sam’s Story”, comme les autres contes de Metro, concerne en fin de compte un personnage essayant de trouver sa place à la fin du monde, mais cela ressemble plus à un tour de victoire qu’à un sprint désespéré.

