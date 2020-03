Samsung a tranquillement annulé son service de streaming de jeux

Avec un certain nombre de grandes entreprises – de Google à Nvidia en passant par Microsoft – qui tentent de prendre le marché émergent du streaming de jeux, il n’est pas surprenant que certains concurrents abandonnent déjà la course. Samsung a annoncé que son service de streaming PlayGalaxy Link PC-à-mobile sera fermé à partir du 27 mars.

L’annonce a été si silencieuse que, bien qu’elle ait été faite le 26 février, elle n’a été reprise par les magasins de jeux et de technologie qu’au cours des dernières 24 heures.

L’annonce ne fournit pas beaucoup de détails sur les raisons de l’arrêt de PlayGalaxy Link. “Après de nombreuses discussions difficiles, PlayGalaxy Link prendra fin le 27 mars 2020 en raison de changements de politique interne”, indique-t-il. La fin du service “permettra à notre organisation de développement de concentrer plus efficacement ses ressources et d’ajouter de la valeur à la prochaine version du nouveau produit.”

Le service a été lancé en version bêta il y a seulement quatre mois, passant largement sous le radar par rapport à ses concurrents. Contrairement à son concurrent direct SteamLink ou au projet Stadia similaire de Google, Samsung PlayGalaxy Link ne prend en charge que les combinés de marque Galaxy.

Cependant, Samsung a récemment annoncé un nouveau partenariat avec Microsoft visant à offrir une “expérience de streaming de jeu en nuage premium”. Le partenariat permettra à Samsung de contribuer au service de jeu xCloud de Microsoft, bien qu’il ne soit pas encore clair sur quoi Samsung travaille dans cet arrangement.

