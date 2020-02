Samsung et Microsoft travaillent ensemble sur une “expérience de streaming de jeux premium basée sur le cloud”

Par Stephany Nunneley,

Samsung a annoncé aux côtés de ses nouveaux smartphones Galaxy S20 et Galaxy Z Flip qu’il s’associait à Microsoft sur un service de streaming de jeux basé sur le cloud.

Selon The Verge, cela impliquera probablement que Microsoft xCloud apparaisse sur les offres Samsung.

Décrite par Samsung comme «juste le début» de son partenariat de jeu avec Xbox », la société a annoncé qu’elle« travaillait en étroite collaboration »avec Microsoft pour apporter une« expérience de streaming de jeu en nuage premium »aux appareils Samsung. Plus d’informations seront fournies à une date ultérieure cette année.

Dans une déclaration à The Verge, Microsoft a déclaré qu’il s’agissait d’une étape dans son parcours pour offrir «un streaming de jeu de haute qualité aux joueurs».

«Nous avons constaté des commentaires positifs de la part des participants à l’aperçu du projet xCloud qui testaient une gamme d’appareils Galaxy, et cela ne fera que s’améliorer à mesure que nous continuerons à travailler étroitement avec Samsung pour affiner l’expérience», a déclaré Microsoft. “C’est une période passionnante pour travailler sur Project xCloud, et nous avons hâte de partager plus sur notre travail avec Samsung plus tard cette année.”

Lors de la révélation du téléphone, il a également été annoncé que Forza Street arrivait sur Android et sera d’abord disponible sur le Galaxy Store de Samsung (merci, Neowin).

Microsoft a présenté ses plans Cloud Gaming à l’E3 2019 lorsqu’il a révélé Project xCloud, qui offre aux utilisateurs la possibilité de diffuser des jeux depuis leur console Xbox One vers Android, et cette technologie devrait fonctionner avec la Xbox Series X.

La fonctionnalité a été mise en avant-première sur Android en octobre, et 50 nouveaux titres ont été ajoutés à la bibliothèque en novembre. En janvier, Destiny 2, Halo: MCC et Civilization 6, entre autres, ont été ajoutés à l’aperçu.

Le projet xCloiud a été déployé aujourd’hui auprès d’un certain nombre d’utilisateurs iOS, mais il existe quelques restrictions et seul Halo: The Master Chief Collection est jouable.

