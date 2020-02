Samsung Gold Box, Logitech MX Master 3, Anker ANC Headphones, et plus

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Meilleures offres technologiques du jour

Mise à jour: Utilisez le code promo EXTRA5 pour faire baisser le prix à 71 $

La Logitech MX Master 3 est la meilleure souris de travail au monde. Période. Et heureusement, pour les nerds obsédés par l’efficacité comme moi, Lenovo l’a pour 25 $ 29 $ de rabais en ce moment.

Toutes les fonctionnalités qui ont rendu le MX Master légendaire restent; excellente qualité de construction (pas de cliquetis du tout), design confortable, (une amélioration) molette de défilement de momentum et la molette de défilement du pouce, et le bouton du pouce super personnalisable. Mais maintenant, les boutons latéraux sont plus gros et il se charge via USB-C.

Pour être honnête, ce nouveau design n’est pas aussi accrocheur que les modèles précédents. Le MX Master 3 échange la conception plus élégante de la génération précédente contre quelque chose d’un peu plus utilitaire. Mais cela a été fait au nom de l’ergonomie et du confort, il est donc difficile de dire que c’est négatif.

Si vous utilisez toujours votre Magic Mouse, il est temps de mettre à niveau Shep.

La Gold Box d’aujourd’hui fait baisser le prix d’un certain nombre de produits Samsung élégants. Que vous recherchiez un Chromebook, une tablette ou l’un de leurs moniteurs Space sophistiqués, Amazon est là pour vous.

Ces moniteurs Frame élégants éliminent les supports laids en faveur d’un support de bureau qui minimise la quantité de place qu’il occupe, vous laissant plus d’espace de bureau pour les plantes succulentes ou tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Et ils sont tombés à leurs prix les plus bas, battant les prix que nous avons vus le Black Friday.

330 $

D'Amazon

240 $

D'Amazon

Mais, bien sûr, il y a plus. Six Chromebooks sont réduits dans le cadre de cette vente, avec des prix commençant à 180 $. Ce sont des ordinateurs secondaires ou de voyage parfaits qui peuvent faire la plupart des choses que vous voulez qu’un ordinateur fasse, juste sans virus.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une Gold Box, ce qui signifie que ces prix ne dureront que jusqu’à la fin de la journée ou seront épuisés.

224 $ US

D'Amazon

180 $

D'Amazon

200 $

D'Amazon

280 $

D'Amazon

256 $

D'Amazon

180 $

D'Amazon

Si vous êtes à la recherche d’une formidable paire d’écouteurs Bluetooth à faible coût, les Anker Soundcore Life Q20 ne coûtent que 40 $. Habituellement vendu pour environ 60 $, c’est le meilleur rabais que nous ayons vu sur ces boîtes en particulier, aucun code de coupon n’est nécessaire.

Dans sa revue, Shep a déclaré que ces canettes sont impressionnantes sur le plan sonore par rapport à ses concurrents de moins de 100 $:

Les pilotes 40 mm sont certifiés Hi-Res Audio, ce qui, selon la personne à qui vous demandez, peut ou peut ne pas signifier grand-chose dans la pratique. Ce que cela signifie, c’est que les pilotes peuvent atteindre des fréquences aussi élevées que 40 kHz, et peu d’écouteurs Bluetooth dans cette gamme de prix peuvent faire cette affirmation. Il y a aussi un mode “Bass Up” qui, vous l’aurez deviné, booste les basses à la demande comme si vous portiez des Beats vers 2014.

J’avoue que j’aime ça. Encore une fois, ils ne sonnent pas aussi bien qu’une paire d’écouteurs de 300 $ des gros gars, mais ils sont les meilleurs écouteurs ANC que j’ai essayés dans cette gamme de prix, avec une marge décente.

Ces écouteurs offrent un son haute résolution, quatre microphones antibruit, Bluetooth 5.0 et une excellente autonomie de la batterie (40 heures avec ANC et 60 heures sans.)

40 $

D'Amazon

Ramassez le vôtre avant que ceux-ci ne disparaissent inévitablement.

Maximisez le potentiel de vos prises avec la nouvelle et la plus petite multiprise d’Anker. Ce modèle particulier comprend deux prises CA et deux ports USB, et il revient à 16 $ sur Amazon cette semaine.

C’est un petit prix à payer pour pouvoir alimenter et charger quatre appareils, par opposition à un. Et grâce à son faible encombrement, vous pouvez même l’emporter avec vous lors de vos déplacements. C’est formidable.

C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur ce modèle particulier, c’est donc un moment particulièrement bon pour acheter.

16 $ US

D'Amazon

Meilleures offres pour la maison d’aujourd’hui

Soyons honnêtes, lorsque vous achetez des produits pour la semaine, vous ne finissez parfois par goûter ces saveurs fraîches que quelques jours plus tard. Avec Prepworks Berry Keeper qui est à 6 $, vous économisez essentiellement 6 $ et la gêne d’avoir à jeter les fraises squishy de votre réfrigérateur que vous envisagiez absolument d’utiliser dans vos smoothies.

Le bac à baies empêche également les ecchymoses et possède un évent réglable pour réguler la circulation de l’air, tandis que le réservoir d’eau ajouté fournit de l’humidité. C’est presque comme si vos baies n’avaient jamais été cueillies, nous adorons le voir! De plus, le récipient en plastique dur va au lave-vaisselle. Donc, vous devriez certainement mettre la main sur l’un d’eux avant qu’ils ne soient tous partis, et pendant que vous y êtes, prenez un récipient de laitue de 10 $ qui est également en vente!

6 $

D'Amazon

La litière est une douleur littérale dans le cul. Le nettoyer, le ramasser, l’acheter – tout cela est ennuyeux. Si vous avez beaucoup de litière dans la maison, vous pouvez maintenant tout mettre au même endroit. Obtenez un bac de stockage de litière portable PetFusion BetterBin pour 32 $ lorsque vous utilisez le code promo de 20% de réduction 20CATLITTER à la caisse. Il peut stocker jusqu’à 25 livres de litière, possède une poignée ergonomique pour verser la litière directement du bac dans la boîte et a même des roues. Ainsi, votre chat peut le pousser dans la maison et vous ennuyer.

Si vous avez également besoin de litière, Amazon a une boîte dorée de litière pour chat Fresh Pet en cours en ce moment avec une litière agglomérante, une litière multi-chats, et plus encore.

32 $

À partir d'Amazon, utilisez le code 20CATLITTER

GoPenguin Hardshell 20 “Bagage de cabine, bleu, vert, jaune et rose | 97 $ | Amazon | Code promo D8648NNNPhoto: Amazon

Vous cherchez une nouvelle valise amusante à emporter lors de votre prochain voyage? Laissez tomber votre valise noire ennuyeuse et optez pour quelque chose de plus coloré. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un bagage de cabine GoPenguin Hardshell 20 “dans une teinte de belles couleurs pastel. Choisissez parmi bleu, vert, jaune et rose pour seulement 97 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo D8648NNN.

Certains critiques ont même suggéré que cette valise est meilleure qu’un Away. Pour comparer les prix, un bagage à main Away de la même taille coûte 225 $. Le sac GoPenguin a une serrure intégrée approuvée par la TSA, des roues pivotantes 360, une poignée ergonomique et une coque légère composée de 100% Makrolon Polycarbonate de fabrication allemande.

97 $

Depuis amazon Utilisez le code D8648NNN

97 $

Depuis amazon Utilisez le code D8648NNN

97 $

Depuis amazon Utilisez le code D8648NNN

97 $

Depuis amazon Utilisez le code D8648NNN

Si chaque vêtement de votre garde-robe suscite de la joie, ça va. Nous n’avons pas tous été construits pour la méthode KonMari. Plutôt que de donner chaque vêtement que vous possédez, vous pouvez obtenir un pack de deux de sacs de rangement sous le lit Lifewit pour 10 $. Entrez simplement le code promo C949NETC à la caisse. Ces sacs sont assez maigres pour tenir sous la plupart des lits et assez longs pour ranger toutes vos affaires hors de vue. Et lorsqu’ils ne sont pas utilisés, vous pouvez les replier et les fourrer à l’arrière de votre placard pour un rangement facile.

10 $

Depuis amazon Utilisez le code C949NETC

Une brosse de forage est et fait exactement ce que cela ressemble, et vous pouvez maintenant en acheter un ensemble pour 10 $.

L’attachement de brosse de forage fonctionne en tandem avec n’importe quelle perceuse électrique que vous possédez déjà pour éliminer les taches et la grosseur collée. Je possède cela et je l’adore.

J’ai nettoyé mon évier brut en moins d’une minute avec lui, et si vous possédez une perceuse, c’est un moyen absolument génial d’exploiter la puissance de l’outil en dehors de l’assemblage de meubles.

Il existe un certain nombre de versions au choix, le jaune tout usage, le blanc axé sur la voiture, le bleu et le vert de texture moyenne, le rouge rigide et, mon préféré, le noir ultra rigide. Tout cela ne coûte que 10 $.

Vous devriez l’essayer, je l’approuve.

10 $

D'Amazon

10 $

D'Amazon

10 $

D'Amazon

Voici ce rappel pour ramasser plus de litière pour chats! Comme si vous aviez vraiment besoin de plus de rappel que votre chat en déposant un gros dans sa boîte. Ils parviennent toujours à puer juste après le nettoyage. Eh bien, récupérez de la litière qui, espérons-le, dissipera la plupart de cette odeur lors de la boîte d’or de la litière pour chat Fresh Step d’aujourd’hui sur Amazon. Vous aurez le choix entre plusieurs chats, agglomérants extrêmes, non parfumés et plus encore.

N’oubliez pas que ces prix font partie d’une vente Gold Box, ce qui signifie qu’ils sont pour aujourd’hui uniquement et jusqu’à épuisement des stocks.

19 $

D'Amazon

18 $

D'Amazon

18 $

D'Amazon

17 $

D'Amazon

11 $

D'Amazon

Besoin d’une nouvelle serrure? Gardez vos articles en sécurité lorsque vous obtenez un nouvel ensemble de serrures à combinaison TACKLIFE pour seulement 6 $ sur Amazon. Utilisez simplement le code promo VMT526RX pour obtenir ces 35% de réduction. Les serrures ont un mot de passe de combinaison à 4 chiffres qui peut avoir jusqu’à 10 000 options de combinaison.

6 $

Depuis amazon Utilisez le code VMT526RX

Si vous aimez préparer votre déjeuner, au lieu de déposer 10 à 15 $ par jour dessus, vous avez de la chance. Vous pouvez obtenir une grande boîte à lunch isolée Lifewit pour seulement 10 $ lorsque vous coupez le code promo sur la page et le code TQ87AVVA à la caisse. Cette boîte à lunch peut contenir tout votre déjeuner, ainsi que quelques collations pour vous aider à durer toute la journée de travail. Ou, si vous avez besoin d’une mini glacière pour un hayon ou une fête, cette boîte à lunch isolée peut contenir 12 canettes ou six grandes bouteilles.

10 $

Depuis amazon Utilisez le code TQ87AVVA

Meilleures offres de style de vie d’aujourd’hui

Aujourd’hui est le dernier jour où vous pouvez obtenir un rabais supplémentaire de 20% sur les chaussures déjà en promotion chez Backcountry. Cette vente comprend des marques comme Sorel, Toms, Salomon, Mammut, KEEN et plus encore. Vous pouvez choisir parmi des chaussures de course, des chaussures de randonnée, des bottes imperméables et une grande variété de chaussures adaptées à tous les terrains.

Tout le monde est tellement concentré sur la perte de poids maintenant que c’est une nouvelle année / une nouvelle décennie. Ne vous forcez pas à vous adapter à des jeans qui ne sont plus votre taille. Au lieu de cela, procurez-vous un pantalon dans lequel vous vous sentirez vraiment à l’aise. Vous pouvez obtenir un pantalon ou un jean Stretchy Tech Traveller pour seulement 35 $ chez Jachs lorsque vous utilisez le code promo P35.

Si vous ne trouvez pas le temps de vous rendre à la salle de sport tous les jours, cet elliptique sous le bureau vous permet de faire de l’exercice léger pendant que vous tergiversez en faisant vos notes de frais. Ce sous-bureau assis Cubii Jr. remis à neuf offre 8 niveaux de résistance et un fonctionnement silencieux. Pour certains contextes, cela se vend généralement à environ 250 $ sur Amazon.

Chrome Industries fabrique certains des sacs et accessoires les plus cool que vous puissiez posséder. Et dès maintenant, vous pouvez économiser gros sur un tas de matériel lors de leur soldes d’hiver. Bien sûr, il y a beaucoup de produits de liquidation à choisir, alors assurez-vous d’aller sur la page principale des offres pour toutes vos options.

Bonne nouvelle, aventuriers: à partir d’aujourd’hui, vous pouvez économiser jusqu’à 50% sur les meilleures marques de Backcountry. Lors de leur vente semi-annuelle, vous pouvez économiser sur la Patagonie, The North Face, Sorel et bien plus encore. Achetez maintenant jusqu’à la fin de ce mois, mais ne tardez pas à remplir votre panier. Toutes les meilleures choses se vendent toujours tôt, alors assurez-vous de vous préparer avant que quelqu’un d’autre ne s’enfuie avec votre équipement.

Paquet de 12 boissons protéinées au lait musculaire (vanille et chocolat) | 9 $ | AmazonGraphic: Tercius Bufete

Si vous avez décidé de développer vos muscles au cours de la nouvelle année, Amazon a baissé le prix des boissons protéinées Muscle Milk. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter un pack de 12 saveurs de vanille ou de chocolat pour 9 $.

Je surfais l’année dernière et Muscle Milk y avait un stand. J’ai bu tout un tas ce jour-là. Permettez-moi de vous dire, ils avaient un goût absolu. Pas génial. En fait, un adolescent mieux que bien. Quel est probablement tout ce que vous pouvez attendre des friandises axées sur la santé, non?

C’est le prix le plus bas que nous ayons vu, et il y a de fortes chances que cela se vende. Alors obtenez le vôtre dès que possible.

Les meilleures offres de jeu d’aujourd’hui

Si vous cherchez une paire d’écouteurs de jeu durables qui vous permettront de traverser même les plus longues batailles, les écouteurs à son surround LucidSound pourraient être votre meilleur pari. À 120 $, c’est 30 $ de moins que son prix habituel

Avec 20 heures d’autonomie après une charge complète, vous pourrez vous coordonner avec tous vos coéquipiers, quelle que soit la distance. De plus, le cadre métallique léger (personnalisé avec de la mousse à mémoire) et le microphone à perche flexible vous permettront d’entendre votre propre voix afin que votre colocataire ne soit pas surpris de vous crier au plus fort des poumons à la télévision.

Assurez-vous de profiter de cette offre avant qu’elle ne passe, bye!

120 $

D'Amazon

Agents, il est temps de nettoyer vos glocks et de faire briller vos dômes. Hitman 2 est en vente pour seulement 15 $ sur Xbox One et PS4.

Dans la revue Kotaku, Riley MacLeod a souligné «les grands niveaux, les endroits intéressants, les visuels et le gameplay améliorés d’Hitman 2».

Hitman 2 prend ce que son prédécesseur a fait de mieux et l’améliore visuellement et mécaniquement. C’est un jeu cérébral, un bac à sable qui peut être exsangue ou chaotique selon qui tire les cordes de 47. -Riley MacLeod

Si tout cela vous semble passionnant, c’est le meilleur prix que nous ayons vu depuis la fin de l’année dernière.

15 $

D'Amazon

15 $

D'Amazon

Il est de retour! À l’heure actuelle, Amazon ou Walmart vendent Pokemon Sword ou Pokemon Shield pour 49 $. J’ai passé 75 130 heures sur Pokemon Sword, et je peux vous dire que c’est le jeu Pokémon que j’attends depuis des années. Et c’est un dollar de moins que la meilleure affaire que nous ayons vue sur ces deux jeux Nintendo Switch incroyablement bons.

$ 49

D'Amazon

$ 49

D'Amazon

Technologie

StockagePowerAudioHome TheaterAntenne TV Mohu Curve 50, Intérieur, Amplifié, Portée 50 Milles, Design Moderne, Dessus de Table, Peignable, HDTV 4K-Ready, Câble Détachable de 16 pieds, Matériaux Premium pour la Performance, Comprend le Support | 42 $ | AmazonAntenne TVHD Mohu Leaf Glide, intérieure, amplifiée, portée de 65 milles, mince comme du papier, réversible, à peindre, compatible 4K, câble amovible de 16 pieds | 59 $ | AmazonOrdinateurs et accessoiresPièces PCPériphériques mobilesPhotographie

Accueil

Biens de la maisonMaison intelligenteCuisineOutils et voyage automatique

Mode de vie

VêtementsBeauté & ToilettageCamping & OutdoorsFitness

Médias

Films et séries TVLivres et bandes dessinéesCartes cadeaux

Gaming

PériphériquesPCPlayStation 4Xbox OneNintendoJouets et jeux de société

Offres que vous avez peut-être manquées

Avec une excellente suppression du bruit et une excellente qualité sonore pour démarrer, les tout nouveaux Apple AirPods Pro d’Apple sont l’un des meilleurs nouveaux produits technologiques de l’année et ont dépassé la liste de souhaits de nombreuses personnes pour les vacances.

Gizmodo dit que la qualité du son est “considérablement meilleure que les AirPod habituels” et que la suppression du bruit contribue à améliorer la qualité du son mais ne fait pas nécessairement taire le monde extérieur.

Ce prix actuel de 235 $ est probablement le meilleur que nous verrons cela pendant un certain temps. Les Apple AirPods Pro sont actuellement en rupture de stock, mais ils commenceront probablement à être expédiés avant la Saint-Valentin. Mieux encore, si vous avez un Best Buy ou un Walmart près de chez vous avec ceux-ci en stock, le prix leur correspond bébé!

235 $

D'Amazon

À présent, si vous lisez Kinja Deals au quotidien, vous savez que j’aime mon briquet à arc TACKLIFE. Vous savez aussi probablement que nous aimons appeler des choses bébé. Regardez ce bébé. Le briquet à arc électrique TACKLIFE ELY03 est petit et il est bébé. Obtenez-le maintenant pour 6 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo 3QL3I2S7. Ce petit briquet pour bébé est si adorable et a 300 étincelles, vous pouvez donc allumer ces bougies 300 fois et vivre votre meilleure vie.

6 $

Depuis amazon Utilisez le code 3QL3I2S7

Il y a quelque temps, nous vous avons demandé quelle était votre brosse à chat préférée. La réponse retentissante a été le FURminator, qui est une excellente marque pour les chats et les chiens qui perdent beaucoup. À l’heure actuelle, l’outil de démattage réglable FURminator est tombé à 8 $ sur Amazon. La fonction réglable permet à cette brosse de fonctionner sur les animaux de compagnie avec différentes longueurs de fourrure, avec des bords incurvés pour obtenir même les tapis les plus délicats.

8 $

D'Amazon

Si vous allez vous occuper des lèvres verrouillées en cette Saint-Valentin, vous devez protéger votre peau. Olay a un kit de brûlure de barbe très intelligent pour ceux d’entre nous qui souffrent de la douleur d’embrasser quelqu’un avec une barbe rugueuse. TBH, ces personnes avec une barbe éraflée peuvent également bénéficier de la plupart de ces produits. Olay a inclus six produits pleine grandeur dans son kit, pour seulement 82 $ (49 $ de rabais).

Crème Visage Micro-Sculptante, 1,7 oz Sérum Visage Hydratation Profonde, 1,3 oz Masque Gel Nuit – Hydratant, 1,7 oz Chiffon Facial Quotidien Hydratant, 33 points Brume Calmante Visage, 3,3 oz Nettoyant Apaisant Sensible, Sans Parfum, 6,7 oz

Le temps devient enfin plus frais et quelle meilleure façon de se préparer à une froide journée d’hiver que de s’envelopper dans un pull? L’un des pulls préférés de nos lecteurs est de retour en stock, avec plus de couleurs que l’an dernier, et est en super vente. Vous pouvez obtenir jusqu’à 60% de réduction sur tous les pulls en laine mérinos de Jachs en utilisant le code promo MÉRINOS.

Emballez vos restes avec ces conteneurs de stockage étanches Rubbermaid. Ces contenants étanches vont au lave-vaisselle, au micro-ondes et au congélateur. Et ils ne coûtent que 14 $ pour un ensemble de 5 (ou 10 si vous comptez les couvercles). Ce sont une avancée majeure par rapport aux ziplocks en plastique bon marché que vous avez dans le placard.

15 $

D'Amazon

Si vous aimez passer toute la journée en pyjama, vous pourriez aussi bien obtenir le pyjama le plus confortable pour vous détendre. En ce moment, Crane & Canopy offre 40% de réduction sur son ensemble Layla Pyjama Set aux lecteurs de Kinja Deals. Vous pouvez obtenir ces pyjamas pour 77 $ lorsque vous utilisez le code promo KINJAPJ à la caisse.

Crane & Canopy est connu pour sa literie de luxe, il est donc logique qu’ils ajoutent un pyjama à sa gamme de produits. Le Layla PyjamaSet a un design passepoil contrasté classique et un col chic. La combinaison de rayonne et d’élasthanne rend ce pyjama si doux et confortable. Il est plus doux que le beurre sur votre peau.

Ne dépensez pas le plein prix sur l’équipement d’hiver lorsque vous pouvez tout mettre en vente avant la prochaine grande tempête. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 60% sur les prix de détail d’origine chez Columbia. Entrez simplement le code promo HIVER60 à la caisse. La vente se poursuit jusqu’au 11 février.

La populaire vente Choisir ce que vous payez d’Everlane est de retour et des styles sont ajoutés chaque jour de la vente. Vous pouvez choisir parmi des centaines de produits pour hommes et femmes pour 10%, 20% ou 30% de réduction sur le prix d’origine.

Il vous reste encore quelques jours pour acheter cette vente. Vous voudrez vérifier les nouveaux styles à mesure qu’ils sont ajoutés!

