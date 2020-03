Samurai Jack: Battle Through Time sera basé sur la fin de la série animée

En début de semaine, il a pris par surprise la révélation du retour de Samurai Jack avec un tout nouveau jeu vidéo, qui portera l’action de la série télévisée aux nouvelles générations. Cependant, de nombreux détails sur le projet n’ont pas été révélés, les personnes intéressées ont donc dû attendre. Si vous êtes l’un d’entre eux, nous avons de bonnes nouvelles, car les premiers détails sur l’intrigue et le développement de ce nouvel épisode sont déjà connus.

Dans PAX East 2020, la société Adult Swim Games était présente, en charge de la distribution du titre et avec elle le créateur de la série, Genndy Tartakovsky, et l’écrivain en chef, Darrick Bachman, qui en ont profité pour partager quelques détails de Samurai Jack: Battle Through Temps avec les fans.

Pour commencer, il y a de très bonnes nouvelles pour les fans du jeu, au moins en anglais, car le jeu mettra en vedette des acteurs de la série originale, comme le rapporte Nintendo Everything. Le titre sera également attaché à l’histoire du jeu, vous pouvez donc vous attendre au respect de l’essence de la série, tout en incorporant plus de détails à l’intrigue, ce qui prolongera la fin de la série.

SPOILER: nous parlerons ensuite un peu du dernier chapitre de la série animée, donc si vous ne l’avez pas vu, nous vous recommandons de le faire avant de le lire si vous ne voulez pas ruiner la séquence de l’intrigue.

Selon les informations, Ashi ouvre un portail à temps après avoir découvert qu’il y avait le pouvoir d’Aku. Ainsi, avec Jack, il partira à la recherche d’Aku, ensemble comme cela se produit dans le dernier chapitre de la série, mais avant d’arriver avec Aku du passé, ce puissant ennemi a eu recours à un dernier mouvement et a capturé Jack dans des limbes temporaires pendant son voyage. Dans ce tunnel temporel.

Dans ce lieu mystérieux, Jack devra affronter tous ses adversaires qu’il avait déjà vaincus et qui seront contrôlés par Aku, qui tentera de le garder pris au piège. À cet endroit, les choses seront apparemment déformées, car les personnages de la famille et les alliés commenceront à l’attaquer, cela obligera Jack à trouver son propre chemin et à perdre espoir.

Un autre détail intéressant est que les développeurs ont essayé de mettre en œuvre le récit comme s’il s’agissait d’un nouveau chapitre de la série, ce qui peut être une bonne nouvelle pour les fans d’anime. Les créateurs de Soleil sont également fans de la série, soit dit en passant.

Que pensez-vous du récit de cet épisode? Avez-vous de l’espoir? Allez-vous attendre ses débuts? Dites-le nous dans les commentaires.

Parmi les caractéristiques de ce titre, il ressort qu’il sera développé par des créatifs qui ont travaillé dans les jeux Ninja Gaiden, de sorte que les fans des deux franchises ont immédiatement été émus.

Samurai Jack: Battle Through Time arrive sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch cet été. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette série si vous cliquez sur ce lien.

