Samurai Jack obtient son premier jeu vidéo en plus d’une décennie

Samurai Jack, la populaire série Cartoon Network qui a récemment reçu une conclusion bien méritée sur Adult Swim, obtient sa première nouvelle adaptation de jeu vidéo depuis 2004 cet été.

Samurai Jack: Battle Through Time est réalisé par le développeur Soleil, dont les travaux précédents incluent Naruto to Boruto: Shinobi Striker, No More Heroes: Travis Strikes Again et, euh, Devil’s Third.

Le petit teaser de Samurai Jack: Battle Through Time est principalement composé de clips du dessin animé avec de brefs extraits de gameplay hack-and-slash. Ces quelques morceaux montrent le héros éponyme combattant les ennemis avec son épée de samouraï de marque ainsi que des bâtons, des tridents, des marteaux et une sorte de mitrailleuse.

Selon IGN, l’écrivain en chef de Samurai Jack Darrick Bachman manipulera le script de Battle Through Time. Plus de détails sont attendus à PAX East plus tard cette semaine.

Bien qu’il n’y ait pas grand-chose d’autre à faire, Samurai Jack: Battle Through Time capture certainement le look de la série animée emblématique. Le désastre de Soleil avec Devil’s Third ne lui fait aucun avantage, mais cela doit être meilleur que les précédents jeux Samurai Jack, qui n’étaient guère plus que des gains en argent pour la Game Boy Advance et la PlayStation 2. Nous verrons quand Battle Through Time arrivera sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC dans quelques mois.

