Samurai Shodown et sept autres jeux sur Epic Games Store cette année

Epic célèbre le printemps avec un autre lot de versions d’Epic Games Store.

le Epic Games Store cherche à lancer une nouvelle année de sorties, grandes et petites. Aujourd’hui, Epic Games a révélé que huit nouveaux jeux arriveront dans la boutique numérique en 2020.

Le plus grand est, bien sûr, Samurai Shodown. Le jeu n’a pas encore de date de sortie pour PC, mais sa confirmation pour PC a été longue à venir. Il a été lancé sur PS4 et Xbox One l’année dernière, mais le plus proche du PC qu’il ait jamais été est Google Stadia. Cela arrive maintenant sur PC proprement dit.

Epic a également révélé sept autres projets indépendants à venir sur Epic Store. Dread Nautical, un jeu de rôle au tour par tour qui se déroule sur un bateau de croisière, sort le 29 avril et est maintenant disponible en pré-achat.

Service de livraison totalement fiable est la deuxième version d’avril sur EGS. Le service de livraison totalement fiable est un jeu coopératif dans lequel vous et vos amis travaillez ensemble pour livrer les marchandises par tous les moyens nécessaires. Le jeu de bac à sable basé sur la physique est sorti le 1er avril, et vous pouvez le souhaiter aujourd’hui.

La dernière version d’avril est Industries de Titan, qui démarre le 14 avril. Industries of Titan est une simulation de gestion où vous pouvez construire une ville industrielle, concevoir des usines et optimiser la production tout en rivalisant avec d’autres maisons gérées par l’IA. Il n’a pas encore de date de sortie, mais vous pouvez le souhaiter sur la boutique.

Durée de vie des boues, à venir ce printemps, est le jeu surréaliste à la première personne qui a un chat avec deux trous du cul. C’est aussi un jeu sur le vandalisme, les graffitis et les gens grincheux. Vous pouvez le souhaiter aujourd’hui.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Échéance le 1er juin Diabotique est un jeu de tir d’arène gratuit où vous incarnez de petits robots en forme d’oeuf. Diabotical a actuellement trois modes joués sur neuf cartes et a récemment hébergé une version bêta fermée.

Parmi les arbres est un jeu où vous pouvez construire votre propre cabane dans la nature et explorer, fabriquer et découvrir de nombreux délices de la nature. Il s’agit d’un jeu de survie à la première personne qui encourage l’exploration et l’expérimentation. Il arrive cet été sur Epic Store, et vous pouvez le souhaiter sur le lien.

saturnales est un jeu d’aventure d’horreur se déroulant en Sardaigne en 1989, l’île italienne. Venant au quatrième trimestre de cette année, Saturnalia suit un groupe d’étrangers qui se rendent sur l’île pour résoudre ses mystères. Saturnalia a un mécanisme de voyous en ce que chaque personnage a une vie. Quand ils meurent, ils sont morts pour toujours. La structure du jeu change également avec chaque partie terminée.

Vous pouvez maintenant lister Saturnalia sur Epic Games Store.