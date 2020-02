Samurai Shodown – Le Season Pass 2 commence ce mois-ci avec Mina Majikina

La deuxième saison de Samurai Shodown commence le 26 février avec la sortie d’un nouveau personnage DLC, Mina Majikina. Mina est disponible pour 6 $, ou dans le cadre de la passe de saison de 20 $, qui donnera aux joueurs quatre nouveaux personnages à utiliser.

SNK a publié une bande-annonce pour le personnage, qui est apparu pour la première fois en 2003 dans Samurai Shodown V. Vous pouvez le regarder ci-dessous et jeter un œil à son ensemble de mouvements.

Les autres personnages annoncés jusqu’à présent pour cette passe de saison sont Iroha et Sogetsu Kazama. Le quatrième personnage reste un secret.

Samurai Shodown a été annoncé dans le cadre de la gamme Evo 2020, renforçant encore sa position en tant que l’un des meilleurs jeux de combat actuels. Le jeu doit sortir pour Switch le 25 février, la veille de la sortie de ce personnage. Les joueurs qui précommanderont le jeu pour Switch recevront également une copie du classique Samurai Shodown! 2.

Samurai Shodown a reçu une note de 8/10 dans la critique de GameSpot, la critique Heidi Kemps faisant l’éloge du jeu comme un puissant redémarrage: “Il capture ce qui a rendu l’original amusant et unique, mais aussi à une époque où des combattants à forts dégâts et à enjeux élevés comme celui-ci sont une rareté, ce qui rend son combat à la fois frais et familier. “

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Samurai Showdown – Season Pass 2: DLC Characters Gameplay Reveal Trailer

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.