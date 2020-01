Samurai Shodown pour Nintendo Switch en direction ouest le 25 février

Le site officiel de Nintendo of America a révélé exactement quand les fans de jeux de combat peuvent mettre la main sur le brutal Samurai Shodown pour la console Nintendo Switch. Le dernier jeu de la franchise classique sera disponible le 25 février, nous n’avons donc pas longtemps à attendre. Voici les détails de Nintendo:

SAMURAI SHODOWN connaît un succès mondial en tant que série de jeux de combat à lame depuis sa première sortie en 1993. 11 ans se sont écoulés depuis le dernier épisode de la série, et il est maintenant temps pour SAMURAI SHODOWN de revenir dans un tout nouveau jeu avec des fin visuels et gameplay! Reproduisant fidèlement les mécanismes et l’atmosphère du jeu qui ont contribué au succès de la série, SAMURAI SHODOWN comprend une fonction révolutionnaire qui apprend les actions et les modèles de jeu des joueurs afin de créer des personnages «fantômes» contrôlés par le processeur. Avec son histoire se déroulant un an avant le tout premier opus, guerriers et combattants d’horizons divers et avec leurs propres objectifs sont sur le point de se battre pour accomplir leur destin!

■ Poursuivre l’héritage

Le nouveau jeu vise à apporter les mêmes batailles tendues et exaltantes que la série est connue. Les batailles intenses et épiques sont de retour!

■ Faire évoluer la présentation

Utilisant la puissance d’UNREAL® ENGINE 4, la série est capable d’atteindre un niveau de détail jamais vu auparavant pour une expérience visuelle totalement nouvelle!

■ Un nouveau système révolutionnaire d’IA

En utilisant l’IA révolutionnaire Deep Learning, le jeu apprendra des tactiques des joueurs et créera des personnages fantômes que les joueurs du monde entier pourront partager et combattre.

