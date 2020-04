San Diego Comic-Con risque d’être annulée

Par Rodolfo León

Si tout se révèle être vrai, il semble que le Comic-Con de San Diego Ce sera un autre événement annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Dans un nouveau rapport du Union-Tribune de San Diego, Joe Terzi, directeur exécutif du Autorité du tourisme de San Diego, Il dit qu’il est hautement improbable que l’événement puisse avoir lieu en raison de toutes les réglementations en matière de distanciation sociale.

“Ils évaluent toutes les responsabilités financières qu’ils pourraient avoir en cas d’annulation, et une fois qu’ils l’auront déterminé, ils prendront une décision. D’après notre connaissance de l’événement, il leur est très difficile d’avoir l’événement en juillet. Avec d’autres événements, vous pouvez faire des choses pour séparer les gens, mais Comic-Con est une bête à part entière, c’est une immense mer de gens. »

Les mots de Terzi Ils ne pourraient pas être plus vrais, car on estime que chaque année Comic-Con de San Diego Il rassemble plus de 135 000 fans du monde entier. Pour l’instant, les organisateurs de la convention consultent les 50 hôtels partenaires sur les responsabilités financières qui résulteraient de l’annulation des réservations, demandant que “pour l’instant il n’y a pas de pénalités en raison des temps difficiles dans lesquels nous nous trouvons”.

En fait, une autre des conventions associées à Comic-Con, Wondercon, a également été annulée en raison de COVID-19.

