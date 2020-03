Sanders et Trump se battent dans ce jeu similaire à Super Mario Bros.

Les élections présidentielles aux États-Unis sont à l’un de leurs plus hauts sommets. La compétition pour les gagner a généré toutes sortes de matériel sur les réseaux sociaux. Bien que difficiles à croire, ils ont également abouti à un jeu vidéo particulier.

Il s’agit de Super Bernie World, un jeu qui fait référence à la fois à Super Mario Bros et à Bernie Sanders, l’un des candidats ayant obtenu les meilleurs résultats des élections primaires. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, c’est un titre qui rend également hommage aux jeux de la vieille école.

Qu’est-ce que Super Bernie World?

Super Bernie World est un projet dirigé par un groupe de développeurs appelé Gamedevs pour Bernie et le distributeur Kitsune Games. Le titre en question est une plateforme où nous contrôlerons Sanders, qui affrontera Donald Trump et d’autres politiciens importants.

Comme il est évident, la base du jeu est Super Mario Bros., car la conception de ses niveaux, de ses ennemis et d’autres détails rappellent le titre Nintendo. En plus de divertir les joueurs, Super Bernie World vise également à promouvoir la campagne du politicien américain.

Si vous êtes curieux de connaître votre proposition, sachez qu’elle est accessible à tous et gratuite. Super Bernie World peut être joué sur PC via Steam ou dans les navigateurs en utilisant ce lien.

“Courez et sautez à travers 11 États et le District de Columbia comme Bernie et libérez les États-Unis des griffes de 4 républicains dans l’antre de leurs châteaux”, explique une partie de sa description. Ci-dessous, je laisse une bande-annonce du jeu.

Super Bernie World comprend un total de 4 mondes différents avec 12 niveaux. Tout au long de votre aventure, vous trouverez jusqu’à 8 types d’ennemis différents et certains d’entre eux seront assez familiers.

D’autre part, Sanders peut utiliser 3 objets différents pour gagner des pouvoirs spéciaux. Le titre peut être joué avec le clavier, mais il prend également en charge les commandes. Comme vous l’imaginez, vous n’aurez pas besoin d’une équipe puissante pour y jouer, car n’importe quel PC peut l’exécuter sans problème. Vous trouverez ici plus d’informations sur pcgaming.

