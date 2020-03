Sandstorm ajoute une nouvelle carte, des armes, des outils de mod et est libre de jouer ce week-end

Insurrection: Sandstorm a reçu une mise à jour importante et vous pouvez profiter de tout ce qu’elle a à offrir gratuitement ce week-end.

Insurrection: tempête de sable est gratuit pour jouer sur Steam jusqu’au 1er avril, et si vous aimez ce que vous jouez, vous pouvez le récupérer à 50% pendant cette période. Vous pourrez également consulter le nouveau contenu gratuit ajouté avec la mise à jour 1.6.

La mise à jour a ajouté des outils de modification publics et l’intégration de mod.io, une nouvelle carte, deux nouvelles armes, de nouvelles dispositions de domination, et plus encore.

Power Plant est la nouvelle carte et présente des coins serrés et de nombreux passages.

Les classes Advisor des deux côtés du conflit recevront de nouvelles armes: le Tavor 7 pour la sécurité et l’ACE 52 pour les insurgés. Ce sont des fusils de combat entièrement automatiques de haut calibre, utiles à courte et longue portée.

Un aperçu de la nouvelle carte et des armes se trouve dans la galerie.

Le mode Domination est désormais disponible sur cinq autres cartes: raffinerie, périphérie, enceinte, sommet et nouvelle centrale électrique. La domination est un mode de contrôle de zone rapide, activé pour la réapparition, qui voit les équipes se battre sur trois points de contrôle.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Pour les moddeurs, les outils de mod sont lancés avec une intégration complète de Mod.io pour vous aider à tirer le meilleur parti du jeu. La version initiale permettra la création de niveaux, de modes de jeu et de mutateurs, avec des capacités étendues en cours de route.

Cette mise à jour comprend également de nouveaux produits cosmétiques, des correctifs de stabilité et des changements d’équilibre.

Insurgency: Sandstorm arrive sur les consoles le 25 août et est disponible en précommande via le Microsoft Store pour Xbox One. Les précommandes numériques sur le PlayStation Store et les précommandes physiques seront bientôt disponibles.