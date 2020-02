Sanei Boeki dévoile les peluches All Star Collection pour les entrées de Galar, Wooloo, Alcremie et Morpeko Mascot Keyrings

Vous songez à étendre à nouveau votre collection de peluches Pokemon? Eh bien, gardez un œil sur ces adorables amis du Japon!

Sanei Boeki a confirmé qu’il ajoutera Grookey, Scorbunny, Sobble, Wooloo et Alcremie à sa série de jouets en peluche All Star Collection. Dans le même temps, la société lancera également des porte-clés Morpeko Mascot pour les formes Pokémon «Full Belly» et «Hangry» respectivement! Les deux ensembles seront lancés fin avril 2020.

Pendant que nous attendons de plus amples informations sur la sortie de Sanei Boeki, vous pouvez consulter un aperçu plus détaillé des jouets en peluche ci-dessous:

商 ポ ケ モ ン 新 商品 情報 ②】

大 好評 の 「ポ ケ ッ ト モ ン ス タ ー ALL STAR COLLECTION」 か ら 、 第 13 弾 の 発 売 が 決定!

今 回 は 「サ ル ノ リ」 「ヒ バ ニ ー」 「メ ッ ソ ン」 を は じ め 、 ガ ラ ル 地方 に 登場 す る ポ ケ モ ン 達 が 新 登場 ♪

2020 年 4 月 下旬 発 売 予 定 で す! # 三 英 AC ポ ケ モ ン # ガ ラ ル 地方 # ポ ケ モ ン pic.twitter.com/QMoJaSKgA8

– ぬ い ぐ る み の 三 英 @ ゲ ー ム キ ャ ラ ク タ ー (@sanei_NLG) 4 février 2020

商 ポ ケ モ ン 新 商品 情報 ③】

大 好評 の 「ポ ケ ッ ト モ ン ス タ ー ALL STAR COLLECTION マ ス コ ッ ト」 か ら 第 4 弾 の 発 売 が 決定!

今 回 は ガ ラ ル 地方 に 登場 す る 「モ ル ペ コ」 の ま ん ぷ く ・ は ら ぺ こ そ れ ぞ れ の 姿 が 登場 ✨

お で か け 先 に も 持 ち 歩 い ​​て 楽 し も う ♪

2020 年 4 月 下旬 発 売 予 定 で す! # 三 英 AC ポ ケ モ ン # モ ル ペ コ pic.twitter.com/ZooHlHuNzd

– ぬ い ぐ る み の 三 英 @ ゲ ー ム キ ャ ラ ク タ ー (@sanei_NLG) 4 février 2020

