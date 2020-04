Saturday Night Live a fait une parodie Teenage Mutant Ninja Turtles

Quelles vies tristes et étranges mènent nos tortues maintenant. Image: NBC

Hier soir, NBC a diffusé un épisode historique et à distance de Saturday Night Live, avec une série complète de croquis d’artistes qui, en raison du roman coronavirus, ne pouvaient pas être au même endroit. Et les Teenage Mutant Ninja Turtles ont joué un rôle important, pour une raison quelconque.

Dans l’esquisse «Tortues ninja mutantes d’âge moyen», nous voyons une interprétation animée sombre et étrange de l’avenir des tortues. Il se penche durement sur le malaise de l’âge mûr, car les tortues grandissent pour devenir, en grande partie, des adultes peu aimables et tristes. Je ne sais pas ce que j’en pense.

C’est certainement l’une des tentatives d’humour les plus distinctes que j’ai vues sur SNL depuis longtemps, et le gag Whole Foods m’a fait rire. L’animation est probablement un moyen assez puissant à l’ère de la distanciation sociale pour des trucs comme ça – vous pouvez faire quelque chose d’ambitieux sans que les gens aient besoin d’être dans la même pièce ensemble. Et cela a une sorte d’énergie de fin de soirée pour adultes, bien que cela puisse venir du fait qu’il n’a pas les rires d’un public de studio derrière.

Quelles autres parodies sombres le Saturday Night Live a-t-il pour nous ensuite? Qui peut dire. Pauvre déchiqueteur.

