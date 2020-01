Sauce piquante, AirPods Pro, Google Home, Backcountry, etc.

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Une boîte dorée Cuisinel, un système de son surround Vizio, du miel chaud et des baguettes Harry Potter mènent les meilleures offres de jeudi sur le Web.

Meilleures offres technologiques du jour

Avec une excellente suppression du bruit et une excellente qualité sonore pour démarrer, les tout nouveaux Apple AirPods Pro d’Apple sont l’un des meilleurs nouveaux produits technologiques de l’année et ont dépassé la liste de souhaits de nombreuses personnes pour les vacances.

Gizmodo dit que la qualité du son est “considérablement meilleure que les AirPod habituels” et que la suppression du bruit contribue à améliorer la qualité du son mais ne fait pas nécessairement taire le monde extérieur.

Ce prix actuel de 235 $ est probablement le meilleur que nous verrons cela pendant un certain temps. Les Apple AirPods Pro sont actuellement en rupture de stock, mais ils commenceront probablement à être livrés à la fin du mois. Mieux encore, si vous avez un Best Buy ou un Walmart près de chez vous avec ceux-ci en stock, le prix leur correspond bébé!

Il est de retour! Si votre routeur n’inclut pas suffisamment de ports Ethernet à votre convenance, ce commutateur gigabit à 8 ports de NETGEAR est un moyen simple et économique de résoudre ce problème, et 20 $ (après avoir coupé le coupon sur la page) est le meilleur prix que nous ayons déjà vu.

Vous voulez une latence plus faible pour Overwatch? Streaming Netflix plus fiable? Un serveur Plex plus performant? Ethernet est la seule voie à suivre.

Contrairement à la plupart des offres de commutateurs que nous avons publiées ici, cette unité particulière propose un logiciel de gestion pour vous donner quelques commandes pour «configurer, sécuriser et surveiller votre réseau».

Complétez votre expérience de cinéma maison en ajoutant cette barre de son VIZIO 5.1 à votre panier dès aujourd’hui. Pour 120 $, cette unité rénovée offrira une véritable expérience de son surround grâce à ses haut-parleurs satellites arrière et son caisson de basses sans fil. Mieux encore, il peut agir comme un Chromecast et vous pouvez y diffuser de la musique directement.

Les haut-parleurs satellites eux-mêmes ne sont pas sans fil, mais ils se branchent sur ce subwoofer sans fil, ce qui signifie que vous pouvez généralement faire passer les fils derrière un canapé, et ne pas avoir à les faire passer à l’avant de la pièce où se trouve le téléviseur. Le grand Shep McAllister possède un de ces systèmes depuis des années et l’adore.

Écoutez, l’audio provenant directement de votre superbe téléviseur mince est probablement assez mauvais. Et si vous voulez vraiment regarder ces merveilleux films MCU, vous devez absolument acheter un système audio.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’un contrat Gold Box. Ce qui signifie que ce prix n’est disponible qu’aujourd’hui ou jusqu’à épuisement des stocks (et il y a de fortes chances que cela soit le cas.) Ce modèle est livré avec des retours gratuits, une garantie du fabricant de 30 jours et une garantie Amazon de 90 jours pour doubler la protection. Donc, il n’y a vraiment aucun risque.

Vous connaissez la petite brique de charge fournie avec votre téléphone? Ranger. Au lieu de cela, investissez dans ce fantastique chargeur AUKEY 18W PD avec prise pliable avec USB-C. Ce mauvais garçon peut maximiser votre temps de charge en produisant 18 W (aussi longtemps que vos appareils le prennent en charge.) Cela fonctionnera avec les derniers iPhones, pixels, commutateurs Nintendo, etc.

Assurez-vous simplement de couper le coupon sur la page et utilisez le code ZJCHJNUA pour obtenir le meilleur prix.

Meilleures offres pour la maison d’aujourd’hui

Vous l’utilisez tous les jours, mais avez-vous déjà regardé le fond de l’intérieur de votre porte-brosse à dents? C’est dégueulasse. Le dentifrice, la salive et l’eau restants sont un terrain fertile pour certaines choses grossières. Même si vous le nettoyez régulièrement, il est probablement judicieux de remplacer votre porte-brosse à dents aussi souvent que votre brosse à dents. Pourquoi ne pas avoir un plus grand système de rangement pour votre comptoir de salle de bain qui peut contenir plus qu’une brosse à dents? Le panier de rangement pour salle de bain Joseph Joseph EasyStore coûte 12 $ et peut s’adapter à votre brosse à dents, votre brosse à cheveux, un rasoir et plus encore.

GameStop, étonnamment, propose aujourd’hui une réduction sur Google Home et Google Home Hub. Bien que je sois certain que ceux-ci portent un nom différent de nos jours, ce sont toujours des produits formidables si vous souhaitez investir dans la technologie de la maison intelligente.

Ces produits exploitent la puissance de Google Assistant et vous donnent accès à une tonne d’informations avec juste l’utilisation de votre voix. Ils contrôleront également les produits intelligents de votre maison intelligente. Il y a certainement des problèmes de sécurité et de confidentialité, mais Google essaie d’être plus respectueux.

Ce sont quelques-uns des prix que nous avons jamais vus, et il est vraiment étrange que Gamestop les escompte.

Mise à jour: Il est de retour!

Pourquoi manger quelque chose de nature alors que vous pouvez l’arroser de miel chaud? Procurez-vous une bouteille de miel chaud de Mike pour 7 $ sur Amazon. Chaque 12 oz. la bouteille est infusée de piments pour lui donner ce coup de pied qui pimentera n’importe quel repas (pizza, fromage, ailes, même choux de Bruxelles).

Juste à temps pour le gros gibier, Amazon remet un tas de sauces piquantes pour leurs ailes. Si vous êtes un fan de saveur, voici votre chance d’économiser gros. (Je veux dire, qui ne l’est pas?)

Un pack de 4 sauces Gringo Bandito, un pack de 6 de sauce Tiger et un pot de 1 gallon de Frank’s Red Hot sont tous à leurs prix les plus bas. (Juste un avertissement, il y a un peu une affaire stupide sur une bouteille de Frank de 4 0z … pour 20 $? C’est juste un stupide algorithme d’Amazon insensé. Veuillez l’ignorer.)

Sinon, c’est le moment idéal pour acheter. Mais n’oubliez pas que ces remises ne sont disponibles qu’aujourd’hui. Visitez la page principale des offres pour voir toutes vos options.

La Gold Box d’aujourd’hui fait baisser le prix d’un certain nombre de casseroles en fonte Cuisinel pré-assaisonnées, de fours hollandais et de poêles. Et, franchement, vous avez beaucoup d’options.

Je ne sais pas par où commencer? Les poêles en fonte et les fours hollandais sont à peu près obligatoires pour toute cuisine.

Ces prix ne sont disponibles qu’aujourd’hui, alors agissez rapidement.

Donnez à votre cou un peu de TLC lorsque vous rampez dans votre lit à la fin d’une longue journée de travail. Un nouvel oreiller fera exactement cela. Vous pouvez accrocher un oreiller de mémoire de sable pour 16 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo KINJAU6D. Cet oreiller de sable est rempli de 20% de mousse de plus que les oreillers similaires d’autres marques. Le but derrière le rembourrage en mousse supplémentaire est de vous permettre d’ajuster l’oreiller à la hauteur préférée dont vous avez besoin pour dormir.

Meilleures offres de style de vie d’aujourd’hui

Le froid hivernal est enfin là, il est donc temps de faire le plein de vêtements pour rester au chaud. Si vous détestez payer le prix fort pour des vestes et des pantalons de neige, ne le faites pas. Au lieu de cela, achetez les soldes pré-semi-annuels de Backcountry pour obtenir jusqu’à 50% de rabais sur les marques que vous connaissez et aimez déjà. Pendant cette vente, vous pouvez économiser sur la Patagonie, la Marmotte, Sorel, The North Face, Fjallraven, Prana, et bien plus encore. Achetez maintenant jusqu’au 31 janvier.

Nous sommes dans plus de trois semaines en janvier, mais le moment est venu de vraiment vous en tenir à la résolution de votre nouvel an. Gardez le cap avec un nouveau moniteur de fréquence cardiaque qui peut également suivre vos pas, votre activité horaire, votre dépense calorique, etc. À l’heure actuelle, le Fitbit Inspire HR est réduit à 70 $ sur Amazon.

Ce Fitbit est configuré pour enregistrer des entraînements comme la marche, la course, la natation, le vélo, l’haltérophilie, etc. En plus de suivre votre activité et vos entraînements, le Fitbit Inspire HR suivra automatiquement votre sommeil. En raison de la fonction de fréquence cardiaque, votre Fitbit suivra lorsque vous êtes en sommeil léger, profond et REM.

Déchirez ces boîtes Amazon une nouvelle avec ce couteau de poche à prix réduit. Malgré sa construction minuscule, cette lame en acier contient de nombreuses fonctionnalités utiles, notamment un ouvre-bouteille, un trou de longe et un verrou de revêtement. De plus, c’est seulement 8 $.

25% de réduction sur la vente | Sortie Under Armour | Code promotionnel GOALS

Il fait froid comme l’enfer dehors, mais vous ne pouvez pas laisser cela vous empêcher de vous entraîner. Si vous préférez courir à l’extérieur plutôt que sur un tapis roulant à l’intérieur, vous n’avez pas à geler là-bas. En ce moment, vous pouvez faire le plein de chemises à manches longues, de pantalons isolés et plus encore lors de cette vente de 25% de réduction chez Under Armour Outlet. Entrez simplement le code promo BUTS sur les commandes de 100 $ ou plus à la caisse.

Besoin d’une nouvelle paire de coups de pied? Eh bien, cours, ne marche pas, jusqu’à cette vente Adidas. En ce moment, vous pouvez obtenir une remise de 25% chez Adidas lorsque vous utilisez le code promo JAN25 à la caisse. Il s’agit d’articles en vente (femmes, hommes, enfants), pas d’articles à prix plein. De plus, la livraison est gratuite pour les commandes de 49 $ ou plus, aucun code n’est nécessaire.

Meilleures offres média d’aujourd’hui

L’un des meilleurs versements de la série Harry Potter s’est encore amélioré. Parce qu’il est en vente! À l’heure actuelle, vous pouvez attraper une copie de Harry Potter et de la coupe de feu: l’édition illustrée pour 20 $. Vous pouvez l’obtenir à un prix record lorsque vous coupez le coupon de 9,60 $ (cela pourrait automatiquement couper pour vous et montrer vos économies à la caisse).

Profitez des belles illustrations de Jim Kay pendant que Harry, Ron et Hermione explorent le monde du Tournoi des Trois Sorciers. C’est comme une alternative amusante à regarder les films, car vous pouvez voir une nouvelle interprétation de ce conte classique de Harry Potter.

Amazon propose une offre d’achat à trois contre un pour les jeux vidéo, les émissions de télévision, les livres et les films. Voici ce qu’ils disent: “Ajoutez 3 articles de la sélection de cette page à votre panier via le bouton” Ajouter au panier “. Lorsque vous avez terminé vos achats, cliquez sur le bouton “Passer à la caisse”. “

C’est une bonne occasion d’acheter, surtout compte tenu du fait qu’il y a beaucoup de titres récemment sortis ici et que certains sont à prix réduit, y compris DRAGON BALL Z: Kakarot plus quelques titres Miyazaki.

Les meilleures offres de jeu d’aujourd’hui

Si vous cherchez à ajouter à votre collection Harry Potter, vous pouvez le faire pour seulement 10 $. Vous pouvez vous procurer une baguette mystérieuse Harry Potter Noble Collections pour 7 $ de réduction chez Walmart. Chaque baguette est livrée avec une boîte de baguette et un signet 3D correspondant.

Vous ne saurez pas qui est la baguette que vous obtenez car c’est un ~ mystère ~. La série 2 comprend la baguette Elder, donc, vous n’avez besoin de tuer personne pour l’obtenir, il vous suffit de dépenser 7 $. Ou, vous pouvez obtenir la baguette de Sirius Black, ou la baguette de Severus Snape, vous ne le saurez pas avant de l’ouvrir!

Si vous attendiez une réduction sur Nintendo Switch Lite, voici votre chance. À l’heure actuelle, vous pouvez bénéficier de 20 $ de réduction sur la Nintendo Switch Lite sur eBay. C’est l’une des meilleures offres sur le système de base que nous avons vues.

Et si vous avez vécu sous un rocher, la Nintendo Switch Lite diffère du modèle standard de plusieurs manières:

Écran plus petit, portatif seulement, Joy-Con non détachable Coûts de 100 $ de moins

Choisissez parmi le gris, le turquoise et le jaune. Assurez-vous d’agir rapidement, on ne sait pas combien de temps cela reste en stock.

L’éclairage aérien est laid et horrible, mais trouver le lampadaire adapté à vos besoins peut être délicat et coûteux. Heureusement, il y a une affaire assez solide sur un lampadaire industriel CO-Z. Avec le coupon sur la page et le code 5JW2PYD9, vous pouvez vous procurer cette lampe de style industriel avec une tête réglable pour un bas 60 $.

Il est peu probable que cela fonctionne avec toutes les esthétiques, mais pour ceux qui s’appuient fortement sur un look rustique chic et industriel, cela peut certainement fonctionner.

La plupart des gamelles pour chats sont plutôt laides. Ils sont pleins de dessins de poissons et d’os et se heurtent à la plupart des esthétiques domestiques. Si vous cherchez à donner à votre animal un bon plat, mais que vous n’avez pas un vilain rose dans votre cuisine, ce bol pour chat surélevé avec support est fait pour vous. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir pour 15 $ sur Amazon lorsque vous coupez le coupon de 25% de réduction.

Les gamelles élevées pour chats peuvent aider à réduire la fatigue du cou des animaux de compagnie, c’est donc un excellent choix pour les chats âgés et les petits chiens. Les bols d’alimentation peuvent être détachés pour le nettoyage, tandis que la base a des coussinets en silicone pour éviter de glisser.

Laissons cela de côté – les boîtes pour chats sont dégoûtantes. Je comprends que la vie n’est pas comme rencontrer les parents et je ne peux pas enseigner à mes chats comment utiliser les toilettes. Donc, ils doivent utiliser une boîte dans le coin de ma chambre. Mais l’homme, les bacs à litière ne sont pas jolis à regarder et ils sentent encore pire. S’il y a un moyen de cacher la boîte à chats, tout en m’assurant que mes chats sont à l’aise pour faire # 1 et # 2, alors je le ferai. Il n’est pas facile de trouver un boîtier de boîte à chat joli, car ils ne sont pas vraiment économiques.

Heureusement, ce best-seller d’Amazon est le moins cher qu’il ait jamais été! La version blanche du boîtier de litière pour salle de bain Merry Pet Cat coûte actuellement 125 $. C’est un excellent prix pour un banc à installer dans votre entrée, votre salon ou votre salle à manger. Ajoutez le fait qu’il sert également de boîtier pour une boîte à chat? Un vol absolu! Le banc peut contenir soit deux petits bacs à litière, soit un bac à litière géant. Il a même de la place pour les boîtes automatiques pour chats! Si vous ne mettez qu’un bac à litière à l’intérieur, il y a suffisamment de place pour ranger la litière de rechange et les produits de nettoyage.

Maintenant, comme le savent de nombreux propriétaires de chats, nos amis à fourrure peuvent être extrêmement difficiles. Une fois qu’un chat est habitué à quelque chose, il peut souvent être très contrarié lorsqu’il subit un changement. Cela pourrait être mieux pour ceux qui ont un jeune chat, donc ils ne connaîtront pas la différence. Quoi qu’il en soit, les 1 500 critiques ont donné une moyenne de 4,3 étoiles et beaucoup semblent extrêmement satisfaits. Rappel, le bac à litière où votre chat va tinter n’est pas inclus, mais ceux-ci peuvent également être achetés sur Amazon à un prix avantageux.

Les systèmes de sécurité domestique EufyCam d’Anker ont été un succès auprès de nos lecteurs, et en ce moment, nous avons une offre assez géniale pour vous. Lorsque vous commandez le système eufyCam 2 à 2 caméras pour 350 $, vous pouvez obtenir une caméra supplémentaire gratuite (d’une valeur de 150 $) avec le code de coupon BOGOEC99.

Ajoutez les deux à votre panier (ceci et cela) et vous verrez la remise à la caisse.

Ceux-ci promettent une durée de vie d’une batterie d’une année entière, prennent en charge l’interphone bidirectionnel et peuvent capturer une année d’enregistrements sans frais mensuels. Cette caméra étanche IP67 peut diffuser des images directement sur votre smartphone et peut fonctionner avec Homekit d’Apple, l’Assistant Google et, bien sûr, Alexa.

Cette offre vous offre le hub et trois caméras pour 350 $, soit un forfait d’une valeur de 500 $, soit dit en passant. Alors agissez vite.

À quelle fréquence vous plaignez-vous de vos maux de dos? Arrêtez de vous plaindre et commencez à faire quelque chose à ce sujet. Le stimulateur musculaire double canal AUVON coûte seulement 25 $ lorsque vous utilisez le code promo XGM7H8WL. Il s’agit d’un appareil de massage musculaire électrique qui stimule les nerfs et les muscles sensoriels. En stimulant les nerfs, il peut aider à détendre votre corps et à vous soulager à tout moment.

Le stimulateur musculaire a 20 modes, y compris le martelage, le pétrissage, le shiatsu et plus, pour aider avec les douleurs et les muscles fatigués de l’épaule, du bas du dos ou du genou. Vous pouvez utiliser la machine après une longue journée de travail, une séance d’entraînement difficile ou lorsque vous vous réveillez après avoir mal dormi.

Comptez-vous sur le shampoing et le savon de l’hôtel lorsque vous voyagez? Il est temps de grandir. Ce savon est horrible pour votre peau. Au lieu de cela, vous devez obtenir cet ensemble de soins sur place NIVEA Men 5 pièces alors qu’il coûte 14 $, après avoir coupé le coupon sur la page.

L’ensemble comprend le baume après-rasage NIVEA Men Sensitive, le gel de rasage sensible, le nettoyant pour le visage sensible, la lotion protectrice sensible et le nettoyant pour le corps sensible, plus un sac de voyage. Tous ces produits NIVEA vous aideront à garder votre peau en bonne santé lorsque vous n’êtes pas à la maison. Les avions peuvent vraiment assécher votre peau, vous voudrez donc avoir la lotion et le visage à portée de main.

Besoin de commander du matériel d’hiver de dernière minute? Cette vente de REI Outlet a des offres sur des produits que vous connaissez déjà. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 10 $ lorsque vous dépensez 50 $ (remise automatiquement appliquée à la caisse); Vous pouvez offrir à la VSCO Girl (ou Boy) dans votre vie un Hydro Flask. Connaissez-vous un randonneur passionné? Assurez-vous qu’ils ont un nouveau sac à dos pour contenir tous les éléments essentiels et les bottes qui garderont leurs pieds en sécurité sur les sentiers.

Jusqu'à 75% de rabais sur les vêtements d'extérieur | Jachs | Code promotionnel WNTR

Je me sens comme un record battu à ce stade, alors veuillez m’ignorer jusqu’en mars, mais merde, il fait froid dehors. Si vous avez réussi jusqu’à la mi-janvier sans manteau d’hiver, vous êtes assez audacieux. Ne souffrez plus, procurez-vous un nouveau manteau d’hiver. À l’heure actuelle, Jachs a jusqu’à 75% de rabais sur les vêtements d’extérieur. Utilisez simplement le code promo WNTR à la caisse, ce qui fera baisser les prix.

Et comme toujours, Jachs a des retours gratuits sur toutes les commandes!

Lancez la nouvelle année avec de nouveaux équipements, avec cette énorme vente de liquidation REI. À l’heure actuelle, les aventuriers peuvent économiser jusqu’à 50% sur une tonne d’équipement, ainsi que jusqu’à 60% sur les articles récemment réduits à REI Outlet.

Le détaillant de plein air réduit le prix d’une tonne d’équipement, de marques comme Big Agnes, Rumpl, Hydroflask, et bien plus encore.

Cette vente se poursuit jusqu’au 20, mais ne tardez pas à remplir votre panier. Toutes les meilleures choses se vendent toujours tôt, alors assurez-vous de vous préparer avant que quelqu’un d’autre ne s’enfuie avec vos affaires.

Si vous cherchez une superbe paire d’écouteurs Bluetooth économiques, les Anker Soundcore Life Q10 ne coûtent que 30 $ en ce moment. Habituellement vendu pour environ 40 $, ce sont les meilleures remises que nous avons vues sur ces boîtes en particulier, il suffit de couper le code promo sur la page et d’utiliser le code promo KINJA3032 lors du paiement.

Contrairement à la plupart des écouteurs Bluetooth économiques, ces Anker Soundcore Life Q10 ont le sceau d’approbation audio haute résolution, qui selon Anker garantit «une qualité audio exceptionnelle, décernée uniquement aux appareils audio capables de produire la représentation la plus précise de ce que l’artiste voulait.

Si vous utilisez toujours les écouteurs fournis avec votre téléphone, il suffit de dire que ce sera une mise à niveau importante.

Vous pouvez écouter jusqu’à 60 heures de musique avant de devoir recharger ou passer à une connexion filaire. Si vous trouvez un moyen de décharger la batterie, une charge rapide de cinq minutes vous donnera jusqu’à cinq heures d’écoute.

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter le Soundcore Liberty Neo d’Anker pour seulement 30 $, un creux historique. Les écouteurs offrent une expérience vraiment sans fil pour pas cher stupide.

Le Soundcore dispose de 5 heures de lecture sans fil à partir d’une seule charge et de 15 heures supplémentaires à partir de l’étui de chargement. Bien qu’il ne se compare pas à certains des modèles les plus chers d’Anker ou même aux AirPod d’Apple, c’est un moyen parfait de se mouiller les pieds avec la dernière mode des écouteurs.

Backcountry souffle une tonne d’essentiels d’extérieur The North Face. Parcourez pour des offres sur des vestes, des bottes de randonnée, des gants, des chapeaux et bien plus encore, le tout jusqu’à 30% de réduction. Ces remises dureront jusqu’à la fin du mois, mais les meilleures choses pourraient se vendre tôt, alors lève-toi et pars.

Cela devrait être un crime pour tout ordinateur d’être livré avec un disque dur en rotation en 2020. Pourquoi les fabricants continuent de le faire, malgré la baisse des prix des SSD, m’étonne. Mais, bien sûr, vous pouvez corriger cette faute.

Les SSD sont plus fiables et beaucoup, beaucoup plus rapides que les disques durs traditionnels (voir: désuets). Et ce Crucial MX500 2 To est à son prix le plus bas jamais enregistré.

Regardez, c’est un achat d’achat. Mais vous méritez mieux.

Fabriqués en partenariat avec MassDrop, les écouteurs Meze 99 Noir à 160 $ ​​sont la paire d’écouteurs parfaite pour l’audiophile en plein essor.

Avec des basses percutantes et des médiums solides, cette paire de canettes offre une excellente qualité sonore, même pour les auditeurs les plus exigeants.

À 200 $, le Meze 99 Noirs était l’un des écouteurs filaires les plus beaux et les plus sonores de cette gamme de prix.

Mais maintenant qu’ils sont réduits de 40 $, c’est peut-être l’une des meilleures offres de casques jamais.

Profitez de tous les avantages d’un abonnement PlayStation Plus pour une année entière pour un faible 37 $. Si vous possédez une PS4, cet abonnement vous offre quelques jeux «gratuits» à jouer par mois en plus de l’accès en ligne. Pour janvier, vous aurez la chance de jouer à Uncharted: The Nathan Drake Collection et Goat Simulator.

Si vous coupez le coupon sur la page et utilisez le code promo KINJABSR à la caisse, vous pouvez obtenir ce doux chargeur rapide sans fil RAVPower pour seulement 12 $. Il rechargera votre téléphone avec 10 W de jus, ce qui en fait un compagnon de bureau assez formidable. Mieux encore, il est livré avec un adaptateur mural, ce qui est génial.

Les iPhones ne peuvent actuellement charger qu’à 7,5 W, ce qui maximisera votre vitesse de chargement sans fil iOS. Les utilisateurs d’Android pourraient bénéficier d’une puissance supplémentaire, tant que leur téléphone le prend en charge.

Juste à temps pour le grand jeu, un certain nombre de téléviseurs TCL Dolby Vision sont réduits à leurs prix les plus bas.

Pour 255 $, il est difficile de faire mieux que ce téléviseur intelligent Dolby Vision TCL 50 “4K UHD. D’une part, il est énorme. Il peut être une magnifique pièce maîtresse de votre salon. Il a également intégré Roku intelligent et prend en charge la vision Dolby.

Mieux encore, vous avez des options. Il existe un modèle 43 “pour 221 $ et le modèle élévateur 65” pour 451 $. Donc, si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur, c’est le moment idéal pour acheter. Assurez-vous simplement de couper les codes promo sur la page pour obtenir les meilleures offres.

Si vous aimez acheter des produits d’occasion, cela pourrait être très rentable. Amazon Warehouse marque des milliers d’articles d’occasion à 20% de réduction sur leurs prix déjà bas. Les rabais atteignent une tonne de catégories différentes, des consoles de jeux vidéo, des vêtements, des écouteurs, des moniteurs et plus encore.

Attention à ça.

Il y a de fortes chances que nous puissions tous utiliser quelque chose de cette vente. Juste un avertissement, faites attention aux détails de la condition (restez loin de simplement «bon»), vous devez vous assurer qu’elle est vendue par Amazon Warehouse et la remise sera affichée à la caisse. Mais n’attendez pas trop longtemps, l’offre est limitée, donc si vous voulez quelque chose, pensez à Ariana Grande (“Je le vois, je l’aime, je le veux, je l’ai, etc.”)

En voici quelques-unes que j’ai trouvées intéressantes (vous devrez peut-être cliquer sur le lien «Disponible auprès de ces vendeurs» pour voir les options utilisées).

Huckberry a trouvé une bonne affaire sur des pelles DMOS. Pour ceux qui ne sont pas familiers, DMOS fabrique des pelles pliables lorsque vous êtes dans un pincement.

Fabriquées en aluminium de qualité aéronautique, ces pelles sont super légères et peuvent être compactées à la taille d’une pelle à poussière. Ce sont d’excellents outils à garder dans votre voiture au cas où. Les prix commencent à 110 $.

Dans sa revue, notre chercheur en transactions Corey dit qu’il n’a jamais pensé qu’il serait le type à “fouiner par-dessus une pelle, sans parler d’une paire d’entre eux, et pourtant nous y sommes.”

DMOS Collective fabrique des pelles qui fonctionnent. Qu’ils les conçoivent pour être suffisamment portables pour se transporter dans l’arrière-pays ou se ranger dans votre camping-car, votre voiture ou votre RTV est tout simplement magique.

.