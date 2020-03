Sautez, sautez et sautez avec Super Mario 3D Land pour seulement 15 $

Super Mario 3D Land | 15 $ | Amazon et WalmartGraphic: Elizabeth HengesMeilleures offres de jeuMeilleures offres de jeuLes meilleures offres sur les jeux, les consoles et les accessoires de jeu du Web, mises à jour quotidiennement.

Regardez, vous vous ennuyez probablement vraiment. La distanciation sociale est sûre et efficace dans des moments comme ceux-ci, mais vous ne pouvez supporter que de nombreuses montres de Breaking Bad et Game of Thrones avant d’être fatigué. Mais bonne nouvelle! Il y a probablement une 3DS dans votre maison quelque part, que vous ou quelqu’un d’autre en soyez propriétaire, et Super Mario 3D Land ne coûte que 15 $ chez Amazon et Walmart. C’est un sacré bon jeu Mario, donc il ne manquera pas de vous divertir pendant quelques jours.

