Sauvez le monde en tant que tablette sensible à Kunai, une métroidvanie au rythme rapide qui vient de changer

The Arcade Crew et le développeur TurtleBlaze ont révélé que Kunai devrait être lancé sur Nintendo Switch le 6 février, nous donnant un avant-goût de l’inévitable futur soulèvement de l’IA.

Le jeu est décrit comme une “aventure-action décalée et rapide / Metroidvania” dans laquelle vous incarnez Tabby, une tablette sensible qui rejoint la lutte contre un soulèvement de robot. Vous devrez utiliser vos compétences de parkour kunai et ninja (“PARKOUR!” – désolé) pour arrêter Lemonkus, une IA maléfique qui a presque anéanti toute vie humaine.

Voici une longue liste de fonctionnalités tirées de la prochaine version Steam:

● Plateforme d’action rapide avec une touche de prise.

● Mécanismes de mouvement doux et soyeux accordés au pixel.

● Beaucoup de robots explosifs juteux fabriqués avec soin (remarque: le tremblement de l’écran peut être désactivé à votre guise).

● Amusement au grappling piloté par Kunai avec balancement inclus pour amplifier ces gouttes mortelles de ninja.

● Une grande variété d’endroits à explorer, allant d’une ville tombée, des dirigeables flottants aux déserts artificiels et plus encore!

● Style artistique unique, chaque zone ayant sa propre palette de couleurs vous ramenant aux premiers jours du jeu.

● Combattez la mécanique et les armes en abondance pour trancher, couper en dés et tirer vos ennemis robotiques en pièces.

● Des robots amicaux et pas si amicaux à rencontrer en cours de route, y compris Earl, Chief et le méchant A.I. Lemonkus.

● Bande-son à bascule avec de nombreuses références 16 bits qui explosent dans vos oreilles.

● Vous êtes une TABLETTE NINJA. «Nuff a dit.

Si vous voulez en voir plus, assurez-vous de regarder cette deuxième vidéo ci-dessous. Il propose près de quatre minutes de séquences de jeu pour vous faire plaisir.

