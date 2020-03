Sauvez vos noix, c’est comme Rocket League avec des écureuils, et il se précipite pour changer le mois prochain

Triple Scale Games a révélé aujourd’hui que Sauvegardez vos noix, un jeu de société à venir mettant en vedette un casting de créatures sportives, se dirige vers Nintendo Switch le mois prochain.

Le jeu est une affaire multijoueur compétitive qui met en vedette un certain nombre de créatures locales comme les chiens, les écureuils, les ratons laveurs, les castors, les loups et les tatous (?) Qui se déroulent tous dans une variété de jeux basés sur le ballon. Chaque personnage a des compétences différentes, vous devrez donc prendre en compte leur vitesse, leur force, leur puissance de saut et bien plus avant de plonger dans une arène.

Il existe trois modes différents à explorer au total. Capture the Nut laisse tomber un gland sur le terrain et les équipes pourraient se battre pour marquer avec, Thieves a des joueurs qui se battent pour voler les noix de l’opposition tout en protégeant la vôtre, et Battle est un “combat constant pour être le dernier animal avec leurs noix intactes” . Vous pouvez voir une partie de cette action barmy dans la nouvelle bande-annonce ci-dessus.

Save Your Nuts devrait quitter Early Access sur Steam et être lancé sur Xbox One et Nintendo Switch le 16 avril. Il y a en fait une démo gratuite disponible pour les propriétaires de PC si vous voulez l’essayer.

