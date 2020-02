Saviez-vous que le jeu examine diverses erreurs dans les jeux Sonic

Pensez que vous savez tout ce qu’il y a sur les nombreux dérapages de SEGA Sonique la franchise? Eh bien, voici quelques autres que vous pouvez ajouter à la pile croissante!

Saviez-vous que le jeu? a publié une nouvelle fonctionnalité de 10 minutes qui explore certaines des erreurs intéressantes et étranges qui sont apparues dans les différentes versions du jeu Sonic the Hedgehog. À partir de mots mal orthographiés et de manuels inexacts, vous pourriez vous retrouver à secouer la tête devant certaines de ces minuscules bêtises de SEGA!

Découvrez-le ci-dessous:

“Dans cette vidéo, Saviez-vous que le jeu jette un œil à certains faits, secrets et œufs de Pâques entourant les erreurs dans les jeux Sonic the Hedgehog.”

en relation

.