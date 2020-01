Saviez-vous que le jeu examine l’histoire du speedrunning

Aimez-vous voir les pros du jeu parcourir vos jeux préférés en quelques minutes? Voici quelques informations amusantes sur l’art du speedrunning que vous connaissez peut-être ou non!

Saviez-vous que le jeu? a publié une nouvelle rétrospective de 15 minutes qui explore l’histoire des speedrunners. Des championnats du monde Nintendo au classique DOOM, vous pourriez peut-être apprendre quelque chose de complètement nouveau sur les différents jeux qui ont popularisé le passe-temps!

Découvrez-le ci-dessous:

Dans cette vidéo, Did You Know Gaming jette un regard sur l’histoire du speedrunnning, depuis les premières origines du sport avec les championnats du monde Atari et Nintendo, en passant par Doom et Quake, jusqu’à la culture moderne du streaming en direct et du marathon avec AGDQ, SGDQ et Games Done Quick en général.

