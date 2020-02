Saviez-vous que le jeu explore divers faits et secrets de la musique de jeux vidéo

Êtes-vous un aficionado des bandes originales de jeux vidéo? Voici quelques informations amusantes sur le domaine des compositeurs et des chiptunes de l’industrie du jeu!

Saviez-vous que le jeu? a publié une nouvelle fonctionnalité de 13 minutes qui explore les faits et les secrets moins connus de la musique de jeux vidéo. Du développement de la bande originale de Donkey Kong Country à un étrange camée du thème Chemical Planet de Sonic the Hedgehog 2 dans un jeu mobile – vous pourriez vous retrouver à en apprendre plus que ce à quoi vous vous attendiez!

Découvrez-le ci-dessous:

Dans cette vidéo, Did You Know Gaming jette un œil à certains faits, secrets et œufs de Pâques entourant les bandes sonores de jeux vidéo, notamment VGM de Donkey Kong Country, Star Fox, Cup Head, Sonic the Hedgehog et The Legend of Zelda: Ocarina de temps.

