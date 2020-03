Saw Writer réfléchit sur l’héritage du film, disant qu’il était censé aller directement sur DVD

Leigh Whannell connaît actuellement le succès de son nouveau film, The Invisible Man, qui a ouvert ses portes au sommet du box-office américain et a bien passé en revue. Le réalisateur et écrivain, qui vient de signer pour créer plus de films d’horreur pour Blumhouse, joue également un rôle dans l’une des franchises d’horreur les plus importantes des années 2000 – il a écrit et joué dans le Saw original, puis a écrit Saw II et III ainsi que.

Dans une interview avec Fandom, Whannell a réfléchi sur les films Saw – en particulier le premier – et se souvient que lui et le réalisateur James Wan avaient des aspirations plus faibles que ce à quoi vous pourriez vous attendre. “Nous n’avons jamais voulu que ce film se connecte aux gens comme il l’a fait”, dit-il. “Notre objectif était de faire un film directement sur vidéo. C’était en 2003. Les magasins de vidéo étaient toujours une chose.” Whannell dit que lui et Wan étaient de grands fans des magasins de vidéo, et qu’ils pensaient “ce serait vraiment cool si nous pouvions atterrir dans Blockbuster sur cette étagère.”

Saw a continué de rapporter plus de 100 millions de dollars dans le monde avec un budget de 1,2 million de dollars, et la série a continué de s’étendre à partir de là. Le dernier crédit d’écriture de Whannell pour la série était sur Saw III, qui se termine par la mort brutale de Jigsaw, le tueur en série derrière les meurtres du film. “Le dernier film de Saw que j’ai écrit était le troisième et j’ai tué le méchant”, se souvient Whannell. “Ça ne devient pas plus définitif que ça. Il est mort!”

Mais, bien sûr, la série a continué après cela, malgré le fait que Whannell se soit éloigné de les écrire. “Ils sont venus me voir et m’ont dit: allons-y. Faisons la partie 4!” Et j’ai dit: “Non, je pense que nous avons fini ici.” Et ils ont dit “Non, nous n’avons pas fini mais merci pour votre temps!” “

Whannell dit qu’il sent qu’ils ont créé une sorte de “Freddy Krueger millénaire”, comme si la mort de Jigsaw n’a jamais été inversée, il a continué à faire partie de la série d’outre-tombe. “De la même manière que je faisais des pyjamas à l’adolescence et que je regardais des films Freddy, les enfants du millénaire faisaient ça avec des films Saw. J’ai encore des gens qui viennent me voir et qui partent” Quand j’étais enfant, j’ai grandi avec des films Saw . ‘ C’est plutôt cool. “

Un nouveau film de la franchise Saw, Spiral: From the Book of Saw, sortira le 15 mai 2020. Ce sera le neuvième film de la série. Il a, de loin, le casting le plus célèbre de tous les films de la franchise – il est écrit par et met en vedette Chris Rock aux côtés de Samuel L. Jackson. Whannell est attaché en tant que producteur.

Tobin Bell, qui a joué Jigsaw dans les huit autres films, n’est pas crédité comme apparaissant dans Spiral – donc s’il le fait, ce sera une surprise.

