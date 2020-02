Sayonara Wild Hearts arrivera sur Xbox One la semaine prochaine

Février est un grand mois pour les utilisateurs de Xbox. Ce matin, neuf matchs Kingdom Hearts sont arrivés sur cette plateforme. Dans quelques jours, le Game Pass recevra Yakuza 0, Kingdom Hearts III et bien d’autres jeux. Maintenant, Annapurna Interactive a révélé que l’album pop s’est transformé en une expérience interactive, Sayonara Wild Hearts, va casser le cœur de joueurs de cette console la semaine suivante.

Après avoir captivé les utilisateurs de PlayStation 4, Nintendo Switch, PC et iOS via Apple Arcade, Sayonara Wild Hearts fera ses débuts sur Xbox One le 25 février. Développé par le studio suédois Simogo, Sayonara Wild Hearts est un jeu d’action surréaliste basé sur la musique d’une jeune femme au cœur brisé. Soutenu par une bande-son pop écrite sur mesure, vous piloterez des motos et des planches à roulettes, danserez au combat et briserez les cœurs à 200 kilomètres à l’heure.

SAYONARA WILD HEARTS arrive sur Xbox One le 25 février. Pic.twitter.com/5tHgjv90nH

– Annapurna Interactive (@A_i) 18 février 2020

Nous vous rappelons que vous pouvez déjà profiter de la série complète Kingdom Hearts sur Xbox One. De même, des jeux comme Yakuza 0, Ninja Gaiden 2, Wasteland Remastered et bien d’autres arriveront sur Xbox Game Pass dans quelques jours.

Via: Annapurna Interactive

.