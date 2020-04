Scalebound et sa résurrection ne sont pas dans les plans de Microsoft maintenant

Cela est reconnu par le mandat de la division, même si elle reconnaît qu’elle respecte la marque.

Une récente interview sur le podcast Unlocked d’IGN aux mandams Xbox,Phil Spencerdonne de quoi parlerdans les dernières heures. L’homme d’affaires, sans hésitation, a parlé de l’un des chapitres les plus douloureux de la génération actuelle deXbox: ScaleBound. Y a-t-il une chance de le revoir bientôt? Spencer n’a pas hésité à couper les ailes à tout espoir de voir l’exclusivité dePlatinedans la constellationXbox.

Annulation traumatisante de Xbox OneLes mots de l’homme d’affaires de la firme américaine, comme toujours, étaient clairs et directs dans les bus IGN: “Nous avons adoré certaines des idées que nous essayions de faire et, évidemment, nous voulions envoyer un grand jeu à nos clients.Nous n’y travaillons pas aujourd’hui, nous ne sommes pas en pourparlers avec Platinum pour le moment et je suis pratiquement sûr qu’ils n’y travaillent pas “, a-t-il assuré”.c’est quelque chose que nous avons tous surmonté“

Le projet a été annulé en 2017“Nous avons essayé de faire quelque chose et cela n’a pas fonctionné”, se souvient-il, “je suis désolé d’avoir été si public à propos de cette tentative.” Spencer dit que “j’ai appris quelque chose sur Fable Legends et j’ai appris quelque chose sur Scalebound: ne pas rendre public jusqu’à ce que nous sachions que nous avons un plan de lancement crédible et réel (…) nous ne sommes tout simplement pas arrivés là, nous avons abouti avec Scalebound et l’équipe”, ” les deux équipes, “nuance”les deux côtés ont échoué le projet“

Dépassé ou non par les deux partiesLa réalité est que la résurrection de Scalebound est une constante depuis l’annulation commerciale. Un de ses principaux artistes, Hideki Kamiya, a exprimé son désir de reprendre le travail sur Scalebound, un retour qui dépendra entièrement de Microsoft. La relation entre les deux équipes malgré l’échec,comme l’explique SpencerC’est bien, quelque chose sur lequel Platinum a insisté il y a quelques mois.

Le désir des Japonais n’éteint pas la flamme du retour du jeu. Hormis les changements dans les régimes des deux sociétés, il est très probable que les acteurscontinue d’alimenter le feulors de la nouvelle génération de Xbox Series X.

