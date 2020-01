Scan Digimon Survive et détails – Shuuji Kayama, Lopmon, fonction appareil photo

Le dernier numéro de V-Jump fournit une autre mise à jour sur Digimon Survive. Avec les personnages Shuuji Kayama et Lopmon, nous avons un peu de nouvelles sur une fonction d’appareil photo pour smartphone.

Voici le récapitulatif complet:

– Shuuji Kayama (exprimé par Yuuya Hirose) – Un lycéen de première année qui rejoint le camp comme aide. En tant que quelqu’un avec une personnalité sérieuse qui est plus âgé que les autres, il essaie de protéger ses amis…

– Lopmon (exprimé par Naomi Oozora) – Un monstre de type Bête avec une personnalité innocente et enfantine.

– Fonction appareil photo – En tenant votre smartphone, vous pouvez voir des choses qui ne sont pas normalement visibles, y compris des objets cachés et des monstres.

Nous avons le nouveau scan Digimon Survive d’aujourd’hui de V-Jump ci-dessus.

