Scarlet Spear “sera la prochaine mise à jour de Warframe

L’équipe de développement de Warframele tireur à la troisième personne qui mélange des éléments RPG, continuer à travailler dur pour étendre la portée et l’échelle du jeu. Comment? Grâce à un nouveau contenu, des modifications à l’ancien contenu et la mise en œuvre de fonctionnalités totalement nouvelles. La prochaine étape de votre liste d’améliorations s’appelle Opération: Lance écarlate. Bien que les utilisateurs de PC puissent en profiter début mars, les joueurs de Switch devront attendre un peu plus longtemps, car il n’y a pas de date confirmée. Pour ne pas désespérer (ou pour avoir plus de désir), ceux de Extrêmes numériques Ils nous ont laissé un petit synopsis:

La menace sensible approche.

La première vague d’envahisseurs a presque violé le «Next Veil», mettant tout le «système d’origine» en danger d’effondrement.

Vous devrez travailler ensemble pour réprimer l’attaque imminente. Rejoignez vos camarades Tenno sur le terrain et en mission Railjack pour forger un front uni avec l ‘”Opération Lien”. Travaillez ensemble pour arrêter le chaos planifié par les Sentients.

Opération: Scarlet Spear suppose gExcellente nouvelle pour Warframe

Cette nouvelle mise à jour apporte avec elle un nouveau type d’arme puissant, une nouvelle personnalité MOA et la deuxième collection Deluxe pour Nova. Du développeur, ils ont déclaré qu’avant l’arrivée de celui-ci, ils souhaitaient se concentrer sur la révision et la mise à jour de nombreuses facettes différentes de Warframe, de l’accessibilité de Railjack aux dommages automatiques. Ils ont également annoncé que de bonnes nouvelles arrivent à la suite des commentaires qu’ils ont reçus des fans du jeu et qu’ils ont appelé Warframe révisé!

Opération: Scarlet Spear sera suivie d’une autre mise à jour, Le protocole de blocage, qui se concentrera davantage sur le développement de l’histoire du jeu. Si vous êtes encore l’un des rares à ne pas l’avoir essayé (et nous le disons car ses 3 premières semaines ont reçu plus d’un million de téléchargements), nous vous rappelons que depuis novembre 2018 il est en forme gratuit dans le Nintendo eShop.

Si vous souhaitez en savoir plus, voici la vidéo dans laquelle l’équipe de développement parle du futur proche de Warframe.

