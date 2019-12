Scénariste de Pokémon: le premier film à recevoir un prix pour l'ensemble de ses réalisations

À la fin des années 90, lorsque l'engouement pour les Pokémon avait atteint un niveau record, Pokémon: le premier film – Mewtwo Strikes Back est sorti dans les salles de cinéma. Le scénariste, Takeshi Shudo – décédé en 2010 – est maintenant reconnu pour ses efforts, le Tokyo Anime Award Festival annonçant qu'il recevra un prix d'anime à titre posthume pour l'ensemble de ses réalisations.

Takeshi était également le scénariste principal de la série animée Pokémon depuis le début de la série en 1997 jusqu'en 2002. Shudo a travaillé sur de nombreux autres anime tels que GoShogun, mais il est surtout connu pour son travail sur la série Pokémon au fil des ans.

Hisao Shirai – qui est décédé plus tôt cette année – et a été directeur de la photographie de nombreux films et anime Pokémon au fil des ans a également reçu un prix d'animation pour l'ensemble de ses réalisations. Voici la liste complète des destinataires, gracieuseté de Crunchyroll:

Shoji Sato, producteur, Future Boy Conan

Junzo Nakajima, Producteur, Heidi, Fille des Alpes

Le regretté Takeshi Shudo, scénariste, Pokémon le film – Mewtwo Strikes Back, Mewtwo Strikes Back Evolution

Le regretté Kazuko Nakamura, animateur, Astro Boy, White Snake Den

Feu Hisao Shirai, directeur de la photographie, Mon voisin Totoro, Cardcaptor Sakura: The Movie, Pokémon TV anime

Akiko Koyama, Color Design, Little Women, Soul Eater (épisodes 14 et 22)

Michio Mamiya, compositeur, Gauche le violoncelliste, tombe des lucioles

Masako Ikeda, comédien, Maetel dans Galaxy Express 999, Sharon dans Space Brothers

Seiki Co., Ltd., pour le matériel de tournage de précision utilisé dans l'animation, la société est dissoute.

Le Tokyo Anime Award Festival 2020 aura lieu l'année prochaine à Ikebukuro du 13 mars au 16 mars. Avez-vous de bons souvenirs des films Pokémon ou des séries télévisées animées? Commentez ci-dessous.

. (tagsToTranslate) Pokemon (t) Anime