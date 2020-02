Scène adaptée aux fans de The Witcher en VR

Si vous avez toujours voulu explorer le Witcher Kaer Morhen plus loin, c’est maintenant possible. Patryk Loan a lancé un projet qui vous permet de découvrir cette carte de The Witcher en réalité virtuelle. Cette récréation faite dans Unreal Engine 4 est compatible avec Oculus Rift, HTC Vive et Windows Mixed Reality.

L’idée principale de The Witcher Virtual Reality est de permettre aux fans de la saga d’explorer les camps d’entraînement emblématiques de The Witcher, car jusqu’à présent c’est la seule carte disponible. Vous pouvez visiter le château où les sorciers se sont entraînés avant d’être attaqués par des fans qui pensaient qu’ils étaient une atrocité.

Malheureusement, il n’y a toujours pas de combats dans The Witcher Virtual Reality. Loan mentionne qu’il ajoutera plus de cartes de la saga à travers de futures mises à jour afin d’avoir une expérience plus large.

Patryk Loan commente qu’il prévoit d’étendre le gameplay de The Witcher Virtual Reality et de faire un prologue ou quelque chose qu’il a créé pour une expérience VR avec des personnes intéressées par le projet.

Voici une vidéo du fonctionnement de cette réalité virtuelle The Witcher:

Dites-nous dans les commentaires, que pensez-vous de cette expérience? Êtes-vous prêt à explorer cette ancienne forteresse avant d’être ruiné?

En parlant de The Witcher, nous vous disons que l’attente de la saison 2 de The Witcher sera longue, mais si vous avez aimé le jeu vidéo plus que la série, nous vous disons que dans The Witcher: Wild Hunt, vous pouvez partager vos données de sauvegarde sur Switch et PC.

