Scène Animal Crossing de diverses célébrations, mariages et anniversaires

Dans le nouvel épisode de la saga Animal Crossing: New Horizons, il est possible de pêcher, décorer, construire, meubler, chasser les insectes, rechercher des fantômes, des trésors, collecter, remplir un musée, planter… et fabriquer célébrations. Oui, vous avez bien lu, les célébrations que divers fans organisent à travers le nouveau titre de la célèbre saga Nintendo.

Je pourrais pleurer. Mes amis @Skilton, @lillieUIVR, @rubyannem, @RenderTramp et leurs copains ont organisé un 9e anniversaire pour Sophia dans #AnimalCrossingNewHorizons parce qu’elle ne pouvait pas voir ses copains en raison du verrouillage 😭 pic.twitter.com/hEKtOtU0rk

– Alexia Christofi 🎊🎉 (@Lex_mate) 24 mars 2020

L’histoire de notre protagoniste vous semblera familière, car elle a à voir avec ces moments très difficiles que nous vivons, avec la confinement à domicile à cause du Covid-19, qui a la moitié du monde en alerte, obligeant les gens à prendre des mesures spéciales, comme rester à la maison toute la journée. Pour les enfants, qui ont beaucoup de vitalité et d’énergie, ce confinement est fait très dur et plus si votre anniversaire approche à grands pas. Imaginez, enfant, ne pas pouvoir célébrer cet événement important avec vous avec vos amis. Les parents de la jeune femme ont vu à quel point leur fille était découragée à l’idée de perdre l’occasion de fêter son anniversaire et ont décidé lui donner une surprise profitant du nouveau titre de Nintendo Switch.

Ils ont décidé de parler à leurs amis pour le surprendre

Et est-ce que les parents de cette fille ils ont organisé dans le jeu un fête, à laquelle ont assisté les meilleurs amis de la fille qui, sans le savoir, une fête a soudainement été retrouvée sur la plage, avec des décorations lui souhaitant un joyeux anniversaire et ses amis lançant des banderoles pour la féliciter. Il est clair que les jeux vidéo, en ces temps difficiles pour les enfants, sont un voie d’évasion de la dure réalité que nous traversons en ce moment. Pour cette raison, nous aimons voir des histoires qui font ressortir la joie et le bonheur sous la forme d’un sourire d’enfant. Et avec qui organiseriez-vous cette fête d’anniversaire pour le surprendre? C’est une idée que sûrement si vous êtes fan d’une saga, vous apprécierez et s’il vous plaît. À partir d’ici, nous ne pouvons que vous souhaiter joyeux anniversaire plein de joies!

Et c’est là qu’elle a réalisé ce qui se passait 😍😍 pic.twitter.com/C0Ip4vaVN0

– Alexia Christofi 🎊🎉 (@Lex_mate) 24 mars 2020

Un mariage différent!

En revanche, quelques jours auparavant, les amis d’un utilisateur de Reddit avaient la même idée. À cause du coronavirus, Ashmush, comme il est connu sur ce réseau social, et son partenaire a dû reporter votre mariage, qui devait se tenir prochainement. Ses amis, connaissant le mécontentement du couple, ils ont décidé d’organiser leur mariage utilisant également Animal Crossing: New Horizons. Pour ce faire, ils se sont tous rencontrés sur une île et là, ils ont célébré un lien qui a sûrement rendu tous les participants très heureux, y compris la mariée et le marié, bien que nous n’excluions pas qu’ils exécutent plus tard leur cérémonie en invitant leurs amis qui ont pensé à ce détail à les faire sortir également. un sourire.

Il est clair que les jeux vidéo activent une partie très créative de nous-mêmes, leur permettant petits gestes très important dans les moments de confinement où il semble que tout doit être annulé. Au couple heureux, nous ne pouvons que dire … Vive la mariée et le marié! (Au fait, nous verrons combien de baies sortent de la blague, que Tom Nook ne fait rien gratuitement).

