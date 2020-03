Scream: 9 choses que vous ne saviez pas sur le Slasher Classic des années 90

Bien que cela fait 24 ans que Scream ne soit pas sorti en salles, il ne semble pas que le film slasher influent ait vraiment disparu. Trois suites ont suivi au cours des 16 prochaines années, suivies d’une émission de télévision dérivée, qui a duré trois saisons entre 2016 et 2019. Et plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que le film allait être redémarré par les réalisateurs de Ready or Not Matthew Bettinelli -Olpin et Tyler Gillett.

Il est clair que Scream est un film qui continue de résonner auprès des fans d’horreur et des cinéastes, et qu’il a eu un effet énorme sur le genre. La première moitié des années 1990 n’a pas été particulièrement forte pour l’horreur américaine, et il est difficile de trouver de nombreux vrais classiques au cours des six années précédant la sortie de Scream. Et sur le papier, rien n’indiquait qu’il se démarquerait du lot. Alors que le réalisateur Wes Craven était un vétéran de l’horreur très apprécié qui avait auparavant donné des films classiques de genre tels que A Nightmare on Elm Street et The Hills Have Eyes, cela faisait de nombreuses années depuis son dernier hit. Le scénariste Kevin Williamson était complètement inconnu, et les deux plus grands noms de la distribution – Drew Barrymmore et Courteney Cox – n’étaient pas exactement connus pour leur travail dans le genre.

Mais d’une manière ou d’une autre, tout a fonctionné. Le script de Williamson était une déconstruction inspirée du film Slasher, tandis que l’expérience de Craven a assuré que même si Scream était très intelligent et drôle, cela fonctionnait aussi bien qu’un film effrayant direct. Les stars établies Barrymore, Cox et Henry Winkler ont toutes subverti les attentes dans leurs rôles, et le casting de jeunes acteurs à venir était parfaitement casté. Et bien que la décision de le publier une semaine avant Noël 1996 ait été considérée comme risquée à l’époque, cela a totalement payé. Le film a été un succès retentissant, gagnant finalement plus de 173 millions de dollars au box-office mondial.

Donc, à l’approche du 25e anniversaire de Scream et du redémarrage en cours de développement, nous jetons un coup d’œil à ce classique des années 90. Et après cela, consultez le guide de GameSpot sur les films d’horreur les plus sous-estimés des années 1990 …