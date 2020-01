Se souvenir de 2010: les plus grands jeux auront 10 ans cette année

2010 a été une grande année pour les jeux de rythme basés sur les périphériques. C’était aussi effectivement la dernière année pour les jeux de rythme basés sur les périphériques. Rock Band, le jeu de groupe coopératif multijoueur qu’Harmonix a créé après s’être séparé de Guitar Hero et laissé à son éditeur Activision, a toujours été considéré par les connaisseurs de genre (c’est-à-dire moi) comme le meilleur jeu, le plus raffiné. Le jeu dont la présentation et les mécanismes fonctionnaient en harmonie pour vous faire vraiment sentir comme si vous étiez vraiment dans un groupe avec vos amis, et que vous jouiez réellement la chanson. Rock Band a défini presque une décennie de ma vie, et Rock Band 3 a représenté la série à son plus grand, le meilleur et le plus ambitieux.

Si vous vous souvenez de l’époque, vous serez familier avec le concept Rock Band – deux contrôleurs de guitare, un ensemble de batterie et un microphone pour ceinturer des chansons rock et pop intemporelles à temps pour un flux constant de joyaux codés par couleur. Alors que Rock Band 2 a introduit des contrôleurs considérablement améliorés, une campagne plus robuste et des modes multijoueurs en ligne complets, Rock Band 3 a introduit une quantité incroyable de correctifs de qualité de vie, comme la possibilité de changer à tout moment les instruments, les difficultés, les options et les membres du groupe à la volée, ainsi qu’un créateur de personnalisation de personnage robuste qui a alimenté les modes de carrière et de défi les plus complexes.

Mais les plus gros nouveaux ajouts? Harmonies vocales en trois parties. Claviers. Et de vraies guitares. Rock Band 3 a été le grand coup de pouce de la série pour apprendre aux joueurs à transférer leurs compétences sur des instruments réels avec un nouveau modificateur de difficulté “Pro”. La batterie était déjà là, avec l’inclusion d’entrées de cymbales discrètes dans Rock Band 2, et le nouveau contrôleur de clavier à deux octaves permettait des tableaux de notes assez précis qui utilisaient 26 touches de piano en noir et blanc en plus des cinq boutons standard ceux. Mais Harmonix (en partenariat avec Mad Catz) a également publié un contrôleur de guitare à 102 boutons avec des cordes à choisir et à gratter, tout en s’associant à Fender pour sortir une véritable guitare électrique avec des entrées de contrôleur intégrées. C’était bonkers, et tout a très bien fonctionné même si tout cela m’a coûté un bras et une jambe.

Et bien sûr, la chose la plus importante est que toutes ces nouvelles fonctionnalités ont fini par être rétrocompatibles avec la bibliothèque de roulement de Rock Band composée littéralement de milliers de chansons, un exploit qu’aucun autre jeu de rythme de cette époque n’a réussi à faire. Cette bibliothèque a continué de croître pour atteindre un nombre qui se rapproche de 3000 avec la sortie du Rock Band 4 plus ciblé en 2015, et les chansons DLC continuent de sortir même lorsque j’écris ceci en 2020.

Pour moi, rien ne battra jamais les centaines et les centaines d’heures que j’ai passées à jouer du Rock Band 3 avec des amis impatients lors de fêtes, avec des collègues de bureau jusqu’aux petites heures du soir, et par moi-même, toute la journée, à grimper les classements des instruments . | Edmond Tran