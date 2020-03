Se souvenir des plus grands moments et annonces d’E3

L’E3 est l’un des plus grands événements annuels de l’industrie des jeux avec une longue histoire riche en moments passionnants et mémorables. Bien qu’il puisse être annulé cette année, cela ne nous empêchera pas de nous souvenir des E3 d’autrefois. Après tout, il y a beaucoup à dire.

Ci-dessous, vous trouverez les moments préférés de GameSpot personnels de l’histoire de l’E3 depuis plus de deux décennies. Mais quels sont vos moments préférés? Quelle annonce ou conférence de presse vous a fait renverser la table de votre salon ou grincer des dents à la maladresse? Criez vos choix (et les histoires de table de salon cassées) dans la section des commentaires ci-dessous.

Sony Dunks On Microsoft (Sony Press Conference E3 2013) – Steve Watts, rédacteur en chef adjoint

Nous avons parcouru un long chemin depuis que les conférences de presse de l’E3 étaient des affaires ennuyeuses remplies de chiffres de vente et de graphiques, mais pour la plupart, les présentations des titulaires de plate-forme sont des affaires polies et non conflictuelles. Ce n’était pas le cas en 2013, la dernière fois que Microsoft et Sony ont été préparés pour un face à face décrivant leurs visions de duel pour la prochaine génération. Microsoft était allé en premier, mais il avait préparé le terrain quelques jours plus tôt avec un article de blog clarifiant les rumeurs sur ses politiques de licence sur Xbox One. Et bien sûr, les rumeurs étaient largement vraies: des DRM agressifs avaient été mis en place qui permettraient aux éditeurs d’exiger des vérifications en ligne, tuant efficacement les jeux utilisés.

Conférence de presse complète de Sony – E3 2013

Microsoft a pris soin de noter qu’il ne facturait pas personnellement cela et que les restrictions étaient donc entièrement entre les mains des éditeurs. C’était des années avant l’avènement des jeux en direct et l’augmentation des ventes numériques, et les éditeurs avaient du mal à faire face au marché des jeux d’occasion avec des idées comme Project Ten Dollar. Quoi qu’il en soit, cela a mis Microsoft dans l’impasse et a laissé à Sony une ouverture pour aller ostensiblement dans une autre direction lors de sa propre conférence de presse E3. C’était la première fois que je participais à une conférence de presse d’un éditeur en personne, et cela avait l’énergie rauque d’un événement à la carte.

“Par exemple, PlayStation 4 n’imposera pas de nouvelles restrictions à l’utilisation de vos disques de jeu”, a déclaré Jack Tretton, sous des applaudissements si bruyants qu’il a dû rester silencieux pendant quelques instants avant de pouvoir reprendre son discours. Quand il pouvait à nouveau parler, il plaisantait de manière ludique sur la réaction du public. “Oui, c’est une bonne chose. Nous croyons au modèle que les gens adoptent aujourd’hui avec PlayStation 3 et continuent d’exiger – je viens de vous entendre là-bas.” Il a par la suite reçu encore plus d’applaudissements pour avoir annoncé que vous pouviez donner votre disque à un ami ou le vendre, et qu’il n’aurait pas de contrôle de vérification en ligne.

C’était un coup de grâce et beaucoup ont convenu que Sony “avait gagné” l’E3, simplement en promettant de maintenir le statu quo. Microsoft a modifié ses plans de politique peu de temps après, de sorte que l’erreur potentielle non forcée n’a jamais vraiment affecté les consommateurs. Mais ce fut un moment incroyable à assister, si ce n’est que parce que les titans du matériel viennent rarement aux coups aussi directement. | Twitter: @SporkyReeve

Halo: Infinite Reveal (Conférence de presse Microsoft E3 2018) – David Ahmadi, producteur vidéo

L’E3 2018 était deux mois avant d’accepter l’offre pour mon premier emploi post-universitaire chez GameSpot. À l’époque, je dirigeais une petite entreprise familiale défaillante et je me souviens distinctement de la fermeture anticipée du magasin et de l’évitement de toutes les mises à jour et messages Twitter afin de pouvoir revoir les keynotes et les présentations dans leur intégralité. Le moment occupe une place particulièrement spéciale dans mon cœur, bien qu’il soit assez récent, car c’était le dernier moment que j’ai eu avec les actualités du jeu en tant que fan occasionnel, avant de me donner le privilège de découvrir cette industrie en tant que jeune professionnel.

Bien sûr, à ce moment-là, tout ce à quoi je pouvais penser était ce que Microsoft révélerait à l’E3 2018. J’ai toujours pris un plaisir particulier à regarder le rachat progressif de Microsoft tout au long de cette génération de console passée et je sentais que Microsoft ne se retenait pas. Dès la sortie, ils ont montré ce qui était vraiment plus une démonstration technique du moteur SlipSpace, et je suis resté impressionné. Des images d’animaux dans la nature et des textures avec un éclairage superbe et une partition en mouvement m’ont captivé et il a atteint ce sommet magnifique quand la révélation a finalement eu lieu: le tristement célèbre casque spartiate de Master Chief suspendu à ses côtés.

Plusieurs mots me viennent à l’esprit lorsque j’essaie de décrire la franchise, mais celui qui se démarque si bien quand j’ai vu le casque était hérité. C’était tellement approprié! Un tout nouveau Halo avec un tout nouveau moteur, qui non seulement suscite la curiosité et le battage médiatique pour le jeu lui-même, mais éclaire la voie à suivre pour l’avenir: Halo Infinite serait la balise à l’E3 qui a annoncé haut et fort: une nouvelle génération de consoles était sur nous et il est maintenant plus proche que jamais. | Twitter: Roshby57

Ikumi Nakamura (Conférence de presse Bethesda E3 2019) – Matt Espineli, éditeur

Au cours de l’E3 2019, la grande conférence de presse de Bethesda a semblé fonctionner comme d’habitude. Il a commencé la procédure en invitant Todd Howard à exécuter le contrôle des dommages Fallout 76, discutant une grande partie de ce que la société avait encore l’intention de faire avec le spin-off en ligne source de division. Puis est venu le cerveau de la série Resident Evil Shinji Mikami pour dévoiler le prochain projet sur lequel travaille son studio, Tango Game Works. Intitulé Ghostwire: Tokyo, j’étais déjà impatient d’entendre parler de ce que serait ce nouveau jeu, en particulier en tant que fan des deux premiers jeux The Evil Within. Et puis quelque chose de spectaculaire s’est produit: mon nouveau développeur préféré de tous les temps est monté sur scène. D’accord, peut-être que je ne le savais pas au début, mais je le ferais à temps!

Son nom était Ikumi Nakamura et elle était à l’époque directrice artistique de Ghostwire: Tokyo. En tant que personne parlant l’anglais comme langue seconde, elle a fait précéder son discours de la nervosité qu’elle ressentait de présenter à tant de personnes sur une scène, qui a instantanément conquis mon cœur et bien d’autres – l’humilité a une manière magique d’être instantanément relatable, après tout. Mais c’est l’enthousiasme contagieux et le sens de l’humour de Nakamura qui se sont révélés si captivants et adorables. Comme elle faisait des blagues sur la façon dont le jeu serait effrayant, il était difficile de ne pas arborer un sourire chaleureux de joue en joue. Je ne peux pas rendre justice à quel point le moment était extraordinaire; vous devez le regarder vous-même. C’est fou comment une seule personne peut devenir de manière inattendue le point culminant d’un E3 entier, mais d’une manière ou d’une autre, Nakamura a réussi.

À la suite de son apparition, une vague d’attention a instantanément fait monter Nakamura en popularité en tant que personnalité des jeux. Les gens voulaient savoir de quoi elle parlait, sur quoi elle avait travaillé et comment se faisait-il qu’ils n’avaient entendu parler d’elle qu’à présent. Et il s’est avéré que Nakamura avait un portfolio assez fantastique, ayant travaillé en tant qu’artiste non seulement sur The Evil Within, mais aussi sur des jeux comme Okami, Bayonetta et les jeux Street Fighter les plus récents. Et pour moi, c’était un sentiment incroyable en soi de découvrir qu’elle était quelqu’un qui a aidé à concevoir l’art de certains des jeux que j’aime le plus.

La popularité de Nakamura est justifiée; elle est talentueuse, et c’est juste une joie de regarder être sa personnalité la plus authentique et passionnée. Mais comme tant de développeurs, elle n’est qu’un petit exemple des personnes brillantes et travailleuses qui aident à créer les jeux que nous adorons – des personnes que nous n’avons jamais l’occasion de voir ou d’entendre. Alors qu’elle a depuis quitté Tango Game Works, l’étincelle de son apparition sur la scène E3 de Bethesda à elle seule en fait l’un des moments les plus grands et les plus mémorables de l’histoire de l’E3 dans mon esprit. | Twitter: MGespin

FF7 Remake Reveal (Conférence de presse Sony E3 2015) – Mike Rougeau, directeur de la rédaction de Entertainment

Il est facile de devenir cynique après avoir assisté à tant de conférences de presse E3 qu’elles commencent toutes à se brouiller ensemble, et après un certain temps, il devient rare qu’une personne se démarque. Cela n’aide pas que ces presseurs se sentent souvent plus comme des publicités glorifiées que des démonstrations significatives ou un moyen de transmettre des informations réelles aux fans. Mais il y en a un dont je me souviens où le battage médiatique semblait réellement réel: la présentation de Sony E3 2015.

Remake de Final Fantasy VII – Bande-annonce E3 2015

Près de deux ans après sa durée de vie, la PS4 était dans un endroit vraiment sain en 2015. C’est la présentation qui présentait à la fois Shenmue 3 et The Last Guardian, mais parce que cela n’était apparemment pas suffisant, Sony a également profité de l’occasion pour présenter et confirmer encore une autre baleine blanche presque mythique du monde du jeu: le remake de Final Fantasy VII de Square Enix.

Lorsque Adam Boyes de PlayStation a proclamé qu’ils avaient “un régal très spécial pour tout le monde”, la bande-annonce qui a suivi, mettant en vedette une voix off étrange qui parlait d’une réunion tant attendue, était un peu déroutante. Mais alors que la partition d’ouverture emblématique de FF7 a commencé à jouer et que le logo est apparu – suivi sans équivoque par le mot «Remake», juste pour dissiper tout doute – la foule massive rugit d’exaltation. Cinq ans plus tard, nous obtenons enfin le jeu en avril prochain, et le battage médiatique continue. | Twitter: @RogueCheddar

Twilight Princess Reveal (Conférence de presse Nintendo E3 2004) – Kevin Knezevic, rédacteur en chef adjoint

Tant de moments E3 ont été gravés dans ma mémoire au cours des 20 dernières années, mais la conférence de presse de Nintendo E3 2004 reste ma préférée. La présentation a été riche en moments mémorables. Le futur président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, a fait ses débuts emblématiques; nous avons eu notre premier aperçu de Metroid Prime 2: Echoes and Paper Mario: The Thousand Year Door (deux de mes jeux les plus attendus à l’époque); et Nintendo a dévoilé la DS. Mais la révélation la plus excitante a été enregistrée pour la toute fin de la présentation.

Alors que Reggie clôturait la conférence de presse, il a invité le public à entrer dans “un autre monde pour Nintendo GameCube”, menant à une bande-annonce de ce qui allait devenir The Legend of Zelda: Twilight Princess. L’excitation était palpable. Le public a éclaté sous les applaudissements lorsque Link, se précipitant dans la bataille au sommet d’Epona, est entré en scène, et cette ferveur n’a augmenté que lorsque nous l’avons vu combattre Lizalfos réaliste et affronter une bête de feu imposante. Je ne peux pas commencer à deviner combien de fois j’ai regardé cette bande-annonce cet été-là.

Bien sûr, une grande raison de l’excitation était que le jeu ressemblait à une réponse directe à The Wind Waker, qui a suscité beaucoup de controverse à l’époque en raison de son style visuel cartoony. Je faisais partie de ceux qui étaient au départ désactivés par le style artistique de Wind Waker (que puis-je dire? J’étais au lycée), et bien que je sois finalement arrivé aux visuels et ai apprécié le jeu pour ce qu’il était, je pensais toujours que c’était beaucoup trop facile. Voir que la prochaine Zelda abandonnerait l’esthétique de Wind Waker et reviendrait au ton plus réaliste et plus sombre de la démo technologique de SpaceWorld 2000 était un rêve devenu réalité pour mon moi de 17 ans.

Twilight Princess n’arriverait que deux ans plus tard, et bien que sa position parmi les fans semble avoir diminué au fil des ans, c’est toujours l’un de mes jeux Zelda préférés, et je n’oublierai jamais à quel point j’étais excité quand il a été révélé pour la première fois. à l’E3 2004. L’E3 est peut-être devenu long dans la dent au fil des ans, mais ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent à quel point l’expo pourrait être magique.

Conférence de presse Sony E3 2006 – Ashley Oh, productrice sociale principale

Par où commencer même en parlant de la conférence de presse Sony E3 2006? Je suis époustouflé par le nombre de mèmes emblématiques issus d’un même événement. Oui, c’était le crabe ennemi géant. Mais c’est bien plus encore. Je pleure la farce des vieilles conférences de presse de l’E3. Ils ont depuis évolué pour devenir des lunettes plus raffinées et à gros budget, ce qui est inévitable compte tenu de la popularité actuelle des jeux.

Imaginez ceci: l’année est 2006, Kaz Hirai est président et PDG de PlayStation. Nous sommes sur le point de voir la première incursion de PlayStation dans les consoles portables, la PSP. La caméra zoome sur les mains de Kaz, la lumière brillant à l’avant de l’appareil (parce que c’était l’état de la technologie à l’époque). Et puis je l’ai entendu: “Rrrrrridge Racer!” Ce fut un moment si rapide, si éphémère, mais inoubliable. Il a été mis dans l’oubli dans tant de vidéos YouTube, ancré en permanence dans mon cerveau.

«C’est Ridge Racer», déclare-t-il fièrement. “Rrrrrridge Racer!”

Vers la fin de sa présentation, la PlayStation 3 est enfin dévoilée. Un énorme bond par rapport au prix de sortie de la PS2, le modèle haut de gamme de la PS3 a fait ses débuts à 599 $. Encore une fois, ce moment est gravé dans ma mémoire pour toujours. Cinq cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains. Cinq cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains. Cinq cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains. Un silence stupéfait est tombé sur la foule de l’E3. Quelques personnes ont ri.

Enfin, comment oublier la démonstration de Genji: Days of the Blade? Un producteur est monté sur scène, déclarant que le jeu sera «basé sur l’histoire» avec des étapes «basées sur des batailles qui se sont réellement déroulées au Japon».

Smash: “Voici donc ce crabe ennemi géant. Vous attaquez son point faible pour des dégâts massifs. »

Incroyable.

Si vous regardez la version archivée de cette présentation, il y a aussi un VOD dans le coin montrant seulement ses mains sur le contrôleur pendant qu’il joue extrêmement fort. Pourquoi n’avons-nous plus cela? Pourquoi ne pouvons-nous pas ramener cela?

Je crains que Sony ne dépasse jamais sa conférence de presse de 2006 pour moi. Je pourrais être d’accord avec ça.

Titanfall Reveal (Microsoft Press Conference E3 2013) – Jordan Ramée, rédacteur en chef adjoint

Je pense que nous pouvons tous convenir que Microsoft a tout gâché en ce qui concerne l’E3 2013. Même en tant que fan de longue date de la Xbox 360, la stratégie marketing de Microsoft pour la Xbox One pendant l’E3 2013 n’était pas … géniale. Mais malgré mes craintes pour la Xbox One en tant que console lorsque Microsoft l’a présentée à l’E3, il y avait une exclusivité que je voulais jouer plus que celles proposées sur PS4. Et cette exclusivité était Titanfall.

Bien avant la sortie du Titanfall 2, malheureusement méconnu, du Battle Royale Apex Legends basé sur une équipe, et du surprenant bon Star Wars Jedi: Fallen Order, Respawn s’est présenté au monde grâce à la bande-annonce de l’E3 2013 révélant le Titanfall original, qui continuerait à lancer en exclusivité limitée dans le temps pour Xbox One en 2014.

À l’époque, la bande-annonce et la démo de gameplay de suivi ne montraient rien de révolutionnaire. Titanfall est un grand jeu, mais ce n’est pas la puissance d’un jeu de tir à la première personne que sa suite finirait par être. Mais vous pouviez certainement ressentir quelque chose de ces premières bandes-annonces – il y avait un sentiment que Respawn n’était pas un développeur à négliger. L’entreprise emménageait dans un espace qui était (et continuerait d’être) dominé par Call of Duty depuis des années, et le faisait avec un style qui lui était propre.

Titanfall avait l’air vraiment bien. Le tir semblait solide, la mécanique du parkour semblait assez rapide mais pas incontrôlable, et les Titans de type mech semblaient offrir une touche asymétrique au genre FPS. Pour moi, Titanfall était une raison suffisante pour s’engager auprès de Microsoft pour une génération de console de plus et précommander une Xbox One – voir ces premières bandes-annonces de Titanfall pour la première fois a été le point culminant de mon E3 2013. | Twitter: @JMRamee

The Hoop Gawd (EA Press Conference E3 2015) – Tamoor Hussain, rédacteur en chef

Conférence de presse d’E3 2015 d’EA. Le Hoop Gawd apparaît. Le jeu n’est plus jamais le même. Où est-il maintenant? Qui sait, mais n’oubliez jamais: le Hoop Gawd est là-bas. | Twitter: @tamoorh

Conférence de presse Infamous E3 2010 de Konami – Alessandro Fillari, éditeur

Au fil des ans, de nombreuses conférences de presse de l’E3 ont eu leur lot de moments difficiles et de ratés. Ces instances sont pour la plupart éphémères et sont généralement oubliées une fois que le prochain jeu sera sur scène, mais au cours de l’E3 2010, il y a eu une conférence de presse qui s’est démarquée parmi les autres – et pas pour les raisons que cet éditeur particulier espérait. Dans ce qui pourrait être décrit comme un naufrage total, la conférence de presse de Konami E3 2010 est le meilleur exemple de ce qui se passe lorsque des moments difficiles, une mauvaise planification et une variété de décisions bizarres entrent en collision lors d’un livestream destiné à montrer les dernières nouvelles d’un développeur et éditeur.

En dépit d’avoir une suite décente de jeux, y compris Castlevania: Lords of Shadow, Silent Hill: Downpour, Ninety-Nine-Nights II, et une démo rapide du Metal Gear Solid: Rising annulé (pré-redémarrage de Platinum Games), la conférence était condamné dès le départ. Les choses ont rapidement déraillé lorsque des problèmes de traduction linguistique et de téléprompteur de la scène ont transformé des présentations autrement simples en affaires maladroites.

Cela ne s’est pas beaucoup amélioré pendant les 90 minutes suivantes. Une grande partie de l’humour n’a pas atterri, et le rythme de la série – qui comprenait un sac à main de RPG inspirés de l’anime, un jeu de lutte luchador masqué et un ensemble de titres d’action occidentaux développés – s’est juste senti détendu. La présentation a été un désastre, complètement, mais je ne peux toujours pas nier que je me suis amusé à la regarder. Après la fin, je me suis dit “qu’est-ce que je viens de regarder?” Mais la présentation du rappel a commencé, et cela n’a fait que souligner encore plus l’étrangeté.

10 ans plus tard, il sert toujours de référence pour ne pas faire de présentation E3. À bien des égards, c’était comme si Tommy Wiseau de The Room fame canalisait ses sensibilités bizarres et ses blagues étranges pour produire une conférence de presse sur les jeux vidéo. Être témoin de cette conférence de presse bizarre et involontairement comique avec un public en ligne a également été un vrai moment fort. Personne dans le chat, ni même sur les forums de messages ne savait quoi en penser. Nous avons tous été, en tant que collectif, témoins de la création de nouveaux mèmes Internet en temps réel, comme le producteur de Ninety-Nine-Nights II Tak Fujii mettant l’accent sur “UN MILLION DE TROUPES” lors de sa présentation, et c’était un délice.

Cela est rapidement devenu le sujet de discussion de l’E3 2010, et avec Jeff Gerstmann et les gens de Giant Bomb racontant leur expérience au salon, cela allait continuer à vivre dans l’infamie. Bien que le presseur E3 2010 de Konami soit une affaire maladroite et quelque peu grincheuse – que j’ai dû surveiller à nouveau pour cette rédaction – j’aime à penser qu’il a eu un impact plus positif que la plupart des gens ne le pensent. Ils ont vraiment essayé de s’amuser avec ça, et ça s’est montré – même quand ça n’a pas atterri comme prévu. Rétrospectivement, j’apprécie sincèrement à quel point c’était différent des autres spectacles à l’époque. Aujourd’hui, nous avons des éditeurs comme Devolver Digital qui produisent des présentations fictives et très exagérées qui montrent des échos à la tristement célèbre émission de Konami, et honnêtement, ce n’est pas un mauvais héritage à laisser derrière. | Twitter: @afillari