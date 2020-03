Sea of ​​Stars cherche à financer des cinématiques 2D avec son prochain objectif

Sabotage Studio est le studio derrière The Messenger, l’un des indépendants qui a retenu le plus l’attention du grand public, mais cette équipe a déjà annoncé quel sera son prochain projet: Mer d’étoiles. La campagne Kickstarter de ce RPG se déroulant dans l’univers du jeu ninja est sans succès, et bien qu’il n’ait pas été nécessaire d’être entièrement financé sur cette plateforme pour qu’il soit mis en vente, la vérité est que vous avez déjà atteint cet objectif et même le premier objectif a été atteint, grâce à laquelle nous aurons un nouveau mode “Solo +” et un donjon supplémentaire, et maintenant Quel est le prochain objectif à atteindre a été révélé! Restez à l’écoute pour les lignes suivantes!

Les cinématiques 2D pourraient faire partie de Sea of ​​Stars, si le prochain objectif de Kickstarter est atteint

Scènes cinématographiques!

C’est quelque chose que nous avons toujours rêvé de faire, mais que nous ne pouvions pas nous permettre! Puisque nous voulons raconter une histoire passionnante pleine de rebondissements, il n’y a pas de meilleur moyen de rendre les moments importants plus percutants qu’avec des scènes entièrement animées dans “D.

Si nous invitions nos amis de DuCoup Animation à rejoindre notre production, nous obtiendrions des scènes cinématographiques de la meilleure qualité qui montreraient le monde sous des angles de caméra que nous ne pouvons pas faire avec le moteur de jeu, ce qui ajouterait de la profondeur et de la personnalité, et quoi nous permettrait de raconter l’histoire de Sea of ​​Stars dans toute sa splendeur!

Voir aussi

Vous devez le voir, non? Et bien ça y va! Bien que les conceptions des personnages doivent être ajustées pour correspondre aux croquis officiels que vous avez vus dans nos images d’art promotionnelles, cela vous donne une très bonne impression de celles que DuCoup a en réserve pour nous tous!

Source 1, source 2

Connexes