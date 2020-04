Sea of ​​Stars présente Garl, un nouveau personnage jouable

Mer d’étoiles C’est le RPG qui se déroulera dans l’univers de The Messenger, et servira de préquelle. Ce titre a dévasté sa campagne Kickstarter, ayant déjà atteint tous ses objectifs, mais cela ne signifie pas que nous ne recevons pas de nouvelles informations jusqu’à ce que le lancement approche, mais que ses développeurs continuent d’utiliser cette campagne pour révéler de nouveaux personnages comme Garl le guerrier cuisinier qui rejoindra le casting principal et qui sera un personnage entièrement jouable avec des capacités uniques qui ne feront pas un seul ennemi se dresser sur notre chemin.

Garl est né comme un enfant normal sans aucun pouvoir spécial, même si sa ville natale est Mooncradle, le même endroit où la communauté est chargée de s’occuper des enfants du Solstice jusqu’à ce qu’ils soient assez vieux pour commencer leur formation. De plus, il est né la même année que Valere et Zale, alors tous les trois ont grandi en étant les meilleurs amis et rêvant souvent du jour où ils pourraient enfin explorer le monde.

Désireux de démontrer de quoi ils étaient capables alors qu’ils étaient encore jeunes, le trio s’aventure dans la grotte interdite. En ce jour fatidique, Garl a perdu son œil gauche à la suite d’une attaque de monstre et a appris à la dure que ce n’était pas un endroit pour lui. En guise de punition, ses deux amis ont été emmenés à la Zenith Academy à ce moment-là, ce qui les a séparés.

Bien qu’il n’ait été officiellement formé qu’à l’art culinaire, Garl n’a jamais douté que sa solide constitution lui permette de relever n’importe quel défi. Lorsqu’il est en difficulté, il agit comme un combattant défensif et utilise son couvercle de pot comme bouclier. Il essaie toujours de protéger ses amis de la meilleure façon possible, dont il pense qu’ils deviendront les meilleurs guerriers du Solstice qu’il y ait jamais eu dans le monde.

Hors du champ de bataille, Garl est toujours à la recherche des ingrédients les plus rares qu’il utilise pour cuisiner au feu de camp, pour nourrir ses amis et pour remonter le moral en utilisant différents types d’arômes et de textures. Vous vous considérez comme un succès lorsque vous pouvez amener quelqu’un à mettre ses soucis de côté et à se concentrer sur le moment tout en dégustant un bon repas!

Voir aussi

The Elder Mist approuva à contrecœur de devenir le compagnon de voyage de Zale et de VAlere, grâce à la promesse de Garl d’être conscient de ses limites sur le champ de bataille. Il était très sociable, alors il a décidé de rendre la cicatrice sur son œil parfaitement avec un large sourire. De plus, leur comportement qui les fait se soucier des autres donne au groupe le moral et les nutriments dont il a besoin pour les difficultés qui les attendent.