Sea of ​​Stars proposera des cinématiques, un nouveau jeu + et une fin alternative

Sabotage Studio est le studio derrière The Messenger, l’un des indépendants qui a retenu le plus l’attention du grand public, mais cette équipe a déjà annoncé quel sera son prochain projet: Mer d’étoiles. La campagne Kickstarter de ce RPG se déroulant dans l’univers du jeu ninja est un succès, et bien qu’il n’ait pas été nécessaire d’être entièrement financé sur cette plateforme pour qu’il soit mis en vente, la vérité est que ce but a déjà été atteint et plusieurs objectifs supplémentaires ont même été atteints, en plus du premier dans le nouveau mode “Single Player +” et d’un donjon supplémentaire. Restez à l’écoute des lignes suivantes pour savoir quels objectifs ont été atteints cette fois!

Sea of ​​Stars confirme plusieurs éléments supplémentaires grâce aux objectifs de sa campagne Kickstarter

Grâce aux objectifs Kickstarter que vous avez atteints Mer d’étoiles, enfin, il a été confirmé qu’il aura Cinématiques 2D, comme nous vous l’avons dit il y a quelques semaines. Cependant, ce ne sera pas le seul élément supplémentaire qui a été atteint, car, en plus, un nouveau mode sera ajouté Nouveau jeu+ (totalement différent du “one player +” déjà confirmé) et un fin alternative que les joueurs peuvent apprécier. Il a même été confirmé qu’une documentaire Dans lequel nous pouvons voir comment le processus de création de ce titre est et tous ses tenants et aboutissants.

De même, il a également été confirmé que Sabotage travaille avec Limited Run Games pour créer une édition physique exclusive pour les premiers clients qui le souhaitent, et aura une couverture alternative conçue par Byce Kho. Totalement nécessaire pour tous ceux qui sont amoureux jusqu’à la mort du format physique!

Et vous, suivez-vous la campagne Sea of ​​Stars parce que c’est un produit dérivé de The Messenger ou parce que, bien que vous ne connaissiez pas le jeu précédent, vous êtes déjà amoureux de chacun des différents aspects qui en feront un grand jeu?

