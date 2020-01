Sea of ​​Thieves a été joué par 10 millions de personnes

Le jeu de pirate en monde ouvert Sea of ​​Thieves a attiré dix millions de personnes depuis son lancement en 2018.

Le jalon a été annoncé par le producteur exécutif de Rare Joe Neate via Xbox Wire, qui affirme que Sea of ​​Thieves est l’IP la plus réussie de Microsoft de cette génération. De plus, des joueurs de 80 pays sont entrés dans le jeu.

Notez que cela ne signifie pas que le jeu a été acheté dix millions de fois, étant donné que le titre est dans Xbox Game Pass. Il n’y a pas de ventilation sur la taille de la communauté PC par rapport à la base d’utilisateurs Xbox One.

“Nous sommes ravis et humbles de partager que Sea of ​​Thieves a maintenant été joué par plus de dix millions de joueurs, renforçant ainsi son statut de nouvelle IP de Xbox la plus réussie de cette génération”, a déclaré Neate.

“C’est époustouflant de penser à beaucoup de gens qui naviguent sur la mer des voleurs, et tout cela a été rendu possible grâce au soutien et à la passion de notre fantastique communauté.

“Pour tout le monde chez Rare, la communauté Sea of ​​Thieves représente le meilleur de ce que peuvent être les jeux. Elle abrite des joueurs de plus de quatre-vingts pays différents, réunissant des joueurs sur Xbox Game Pass, Xbox One et Windows 10 PC et créant d’innombrables histoires. et des moments que les gens peuvent chérir. Voir ces histoires partagées à travers les médias sociaux ou d’autres espaces communautaires est quelque chose qui inspire l’équipe tous les jours. Pour toutes les personnes qui ont joué à Sea of ​​Thieves, merci. “