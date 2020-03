Sea of ​​Thieves fête son deuxième anniversaire, gratuit pour tous les membres Xbox Live ce week-end

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 20 mars 2020 16:13 GMT

Sea of ​​Thieves est gratuit ce week-end pour tous les abonnés Xbox Live, et le jeu fête son deuxième anniversaire avec quelques cadeaux en jeu.

Mer de voleurs est gratuit pour tous les abonnés Xbox Live dès le 23 mars.

Pour célébrer le deuxième anniversaire du jeu, si vous jouez d’ici le 27 mars, vous recevrez l’œil spécial “X Marks the Spot” de Reach. L’arme apparaîtra dans votre arsenal dès l’entrée dans le jeu.

Un front de navire conçu d’après le personnage de Killer Instinct Spinal peut également être revendiqué en regardant le flux anniversaire de Sea of ​​Thieves aujourd’hui de 17h00 à 19h00 GMT. Assurez-vous que vos comptes Microsoft et Sea of ​​Thieves sont liés afin de réclamer le front du navire.

Ceux qui jouent au jeu via Xbox Games Pass Ultimate peuvent réclamer le navire d’inspiration Ori. Il est maintenant disponible et exclusif aux abonnés Game Pass Ultimate.

À partir d’aujourd’hui, vous pourrez également «revivre certains des plus grands moments» des deux dernières années. Jetez un coup d’œil aux Hungering Deep, Cursed Sails et Forsaken Shores et vous pourrez récupérer des cosmétiques auparavant limités au premier lancement de ces mises à jour. Par exemple, si vous avez raté votre chance au tambour de Merrick la première fois, vous aurez la possibilité de la gagner maintenant.

Enfin, à partir du 30 mars, vous pourrez également déverrouiller les cosmétiques du navire Bleeding Edge. Tout au long de cette semaine, vous devrez relever trois objectifs pour gagner des conceptions de voile, de drapeau et de coque inspirées de Bleeding Edge. Vous pourrez également suivre vos progrès grâce à ces objectifs sur le site Web de Sea of ​​Thieves.

La dernière mise à jour gratuite du contenu du jeu, Heart of Fire, a été mise en ligne le 19 mars.

