Sea of ​​Thieves se prépare à mettre le cap sur Steam

4/2/2020 10:27 am

Sea of ​​Thieves est arrivé sur Xbox One et PC, via le Windows Store, en 2018. Deux ans après son lancement, Rare et Microsoft ont révélé que ce titre arrivera dans Steam à l’avenir. Pour le moment, on ne sait pas quand les utilisateurs de la boutique virtuelle Valve pourront devenir des pirates, ni combien coûtera cette expérience.

De même, à travers une déclaration, Rare a remercié la communauté de fans qui ont soutenu Sea of ​​Thieves au fil des ans. Selon l’étude, Le titre compte déjà plus de 10 millions d’utilisateurs et bientôt sa communauté va encore grandir grâce à sa future arrivée sur Steam.

Il a également été confirmé que La version Sea of ​​Thieves Steam proposera un jeu croisé avec les joueurs Xbox One et Windows. Bien qu’il soit actuellement inconnu quand il sera disponible dans la boutique en ligne Valve, la page est déjà disponible.

Bien que nous n’ayons pas encore de date à partager, nous sommes ravis d’annoncer que Sea of ​​Thieves arrivera bientôt sur Steam! Vous pouvez le mettre sur la liste de souhaits maintenant afin que vous soyez prêt à l’ajouter à votre trésor dès que possible. “

Mouillez, naviguez et plein @Steam à venir!

Sea of ​​Thieves est disponible pour PC et Xbox One. Leur dernière extension, Heart of Fire, a été lancée en mars.

