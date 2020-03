Seagate va développer des cartes d’extension pour Xbox Series X

Aujourd’hui, la division des jeux de Microsoft a révélé plus de détails sur la Xbox Series X, la nouvelle console de la marque, et enfin l’industrie, les médias et les fans étaient en mesure de dire que nous sommes confrontés à un matériel très puissant en ce qui concerne aux normes et au développement du secteur. Comme prévu, Xbox n’a pas laissé de traces et a proposé des solutions en termes d’espace de stockage, un incontournable pour les joueurs. Eh bien, il y a quelques instants, il a été révélé à l’entreprise qu’elle serait en charge des pièces de stockage qui seront insérées dans la console.

Par le biais d’un article sur son compte Twitter officiel, Seagate a annoncé l’accord conclu avec Xbox pour développer des cartes d’extension pour la Xbox Series X, des pièces qui, comme révélé le matin, seront insérées dans un emplacement sur la console. afin d’offrir plus d’espace de stockage sans avoir à gérer le processus de retrait et de changement du disque SSD, qui sera de 1 To au lancement, espace alloué dans le SSD NVME personnalisé que la console aura.

Nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat avec @Xbox pour développer la carte d’extension de stockage Seagate pour Xbox Series X, conçue sur mesure pour tirer pleinement parti de l’architecture Xbox Velocity. Offrant un espace supplémentaire sans sacrifier la vitesse et les performances. https://t.co/QvfJHZ71mY pic.twitter.com/bLUg2DSheP

– Seagate (@Seagate) 16 mars 2020

Plus d’espace sur la Xbox Series X sans sacrifier la vitesse ou les performances

Selon les informations de Seagate, les cartes d’extension pour Xbox Series X sont conçues avec l’architecture de la console à l’esprit, afin qu’elle soit correctement intégrée et que vous puissiez en tirer le meilleur parti. Cela signifie également que la pièce répondra aux besoins de stockage de l’utilisateur sans sacrifier la vitesse et les performances.

