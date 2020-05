Secouez! Vous pouvez maintenant obtenir Amnesia: The Dark Descent gratuitement pour PC

Avec rien à jouer? Ne vous inquiétez pas, nous avons la solution pour vous. Ce qui se passe, c’est que Epic Games Store offre plus de jeux et l’un d’eux est une expérience très terrifiante. Nous faisons référence à Amnesia: The Dark Descent.

Ce qui se passe, c’est que la nouvelle promotion de l’Epic Games Store est maintenant disponible. Vous y trouverez 2 jeux intéressants. Comme nous l’avons déjà mentionné, le premier d’entre eux est Amnesia: The Dark Descent, un jeu tordu à la première personne qui mettra vos cheveux debout.

Le deuxième jeu qu’ils offrent à Epic Games Store est Crashlands. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit d’un jeu vidéo d’action-aventure qui s’est démarqué il y a longtemps sur Steam et mobile.

Si vous souhaitez profiter de cette promotion, vous pouvez le faire à partir des liens que nous vous laissons ci-dessous. Gardez à l’esprit qu’ils se termineront le 7 mai

Nous connaissons déjà le prochain cadeau de l’Epic Games Store

Il est important de mentionner que ces jeux ne seront pas la dernière promotion d’Epic Games Store. Nous disons cela depuis la semaine prochaine, ils donneront un autre match.

Ainsi, à partir du 7 mai, vous pouvez obtenir Death Coming, un jeu de puzzle non linéaire qui a attiré l’attention de beaucoup.

Il est important de mentionner que cette promotion ne sera disponible que pour une durée limitée. Ainsi, lorsqu’il sera disponible, vous ne pourrez le télécharger que jusqu’au 14 mai.

