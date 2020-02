SEDENA de México a utilisé la musique Halo dans une vidéo promotionnelle

Plusieurs chansons de bandes sonores de jeux vidéo sont conçues pour nous exciter et nous faire sentir l’adrénaline. C’est pourquoi il n’est pas surprenant qu’il y ait ceux qui croient qu’ils sont parfaits pour musicaliser des matériaux en dehors du monde des jeux vidéo. Cela s’est produit récemment au Mexique avec le Secrétariat de la défense nationale (SEDENA), qui a utilisé une chanson Halo pour une vidéo promotionnelle.

Comme on dit dans Xataka, c’est Atomicjorge, un utilisateur de reddit, le premier à souligner que SEDENA a utilisé un thème de la bande originale de la saga Halo pour une vidéo promotionnelle partagée sur les réseaux. Pour être plus précis, c’est la chanson Greatest Journey, qui fait partie de la bande originale de Halo 3, un jeu mythique arrivé en septembre 2007 sur Xbox 360 et qui peut désormais être apprécié sur Xbox One grâce au Master Chief Collection

La découverte d’Atomicjorge n’est pas passée inaperçue auprès de la communauté des lecteurs vidéo au Mexique, qui a utilisé Twitter et d’autres réseaux sociaux pour se moquer de la pierre d’achoppement de l’équipe de communication de SEDENA. Cela a provoqué ce que beaucoup pensaient devoir se produire tôt ou tard: la suppression de la vidéo.

Cependant, il est important de souligner qu’il n’est pas clair si la vidéo a été supprimée par SEDENA ou par des problèmes de droit d’auteur. Nous le disons car le tweet de la publication originale est toujours présent et la seule chose qui a disparu est la vidéo. Heureusement, vous pouvez vérifier que Facebook est toujours présent, afin que vous puissiez assister à ce moment curieux. Quoi qu’il en soit, nous sommes sûrs que ce sera une autre de ces curiosités de notre pays que la communauté des joueurs n’oubliera jamais.

Au cas où vous auriez besoin de vous rafraîchir la mémoire, nous vous rappelons que Greatest Journey est une chanson composée par Martin O’Donnell et Michael Salvatori pour Halo 3. C’est une chanson orchestrale qui est l’une des plus emblématiques de toute la saga, car il véhicule de nombreuses émotions. Vous pouvez l’écouter ci-dessous:

Ces dernières semaines, la musique de jeux vidéo est apparue dans des endroits inattendus. Par exemple, récemment, les joueurs ont réalisé que la campagne de réélection de Donald Trump utilisait un thème dont on se souvient d’avoir fait partie des compétitions de League of Legends. D’un autre côté, un joueur a découvert une similitude inattendue entre un thème de Gears of War et une chanson qui apparaît dans un film de Pedro Infante.

