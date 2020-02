Le géant du jeu japonais Sega a investi dans une startup de musique indienne appelée Flutin.

C’est selon Music Business Worldwide, qui rapporte que cela fait partie de l’avancée de la société de jeux dans l’espace musical. Flutin revendique 9 millions de téléchargements avec plus de 300 000 utilisateurs actifs quotidiens en plus de trois chansons diffusées en continu par jour.

On ne sait pas encore combien d’argent Sega a donné à l’entreprise pour l’instant.

“Investir dans Flutin fait partie des efforts de Sega pour progresser dans l’industrie de la musique”, a déclaré le fondateur et PDG de Flutin, Vishu Gupta.

«Ils croient en nous en raison de l’approche que nous adoptons pour soutenir les musiciens émergents et leur fournir des outils substantiels pour développer leur base de fans.

“63% des revenus totaux de la musique au Japon proviennent de la musique indépendante, et Sega comprend que cela se reflétera à l’échelle mondiale dans quelques années.”

“Ils croient que les plateformes comme Flutin qui soutiennent les artistes émergents et aident à faire émerger de nouveaux talents dans l’industrie vont jouer un rôle vital dans la prochaine vague de changement dans l’industrie de la musique.”

Le directeur des investissements de Sega, Toshihisa Kiyomiya, a ajouté: “Sega a souvent adopté une vision large du divertissement, à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace de jeu, et recherchait des partenaires significatifs et des opportunités d’investissement.

«Dans des marchés comme l’Inde et dans des domaines comme la diffusion de musique en continu et les applications mobiles basées sur la musique, nous voyons un grand potentiel de croissance et d’innovation, c’est pourquoi nous sommes ravis de soutenir Flutin alors qu’il continue de créer de la valeur pour les musiciens et les mélomanes du monde entier. . “