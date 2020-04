Sega Ages G-LOC: Air Battle sortira un Western Switch plus tard ce mois-ci

Après son lancement sur la boutique en ligne japonaise Switch vers la fin du mois dernier, il a été révélé que SEGA AGES G-LOC: Bataille aérienne sortira dans l’ouest le 30 avril.

Le jeu, créé par le célèbre designer Yu Suzuki, vous permet d’esquiver et de vous frayer un chemin à travers un ciel perfide, en prenant le contrôle d’un avion expérimental sur une série de missions chronométrées. Il est sans doute le plus célèbre pour être l’un des jeux qui ont pris en charge le coffret d’arcade fou R360 de Sega.

En fait, nous sommes allés de l’avant et avons examiné la version japonaise il y a quelques semaines. Voici ce que nous avions à dire:

Un jeu d’arcade bourré d’action avec une plus grande concentration sur le jeu offensif qu’After Burner. La toute première version à domicile de G-LOC est la bienvenue. Il y a quelques étapes frustrantes et, comme c’est le cas avec la plupart des jeux d’arcade, il a des problèmes de longévité, mais tant que cela ne vous dérange pas de jouer encore et encore la même courte série d’étapes pour vous hisser dans le classement en ligne , c’est un bon moyen de passer 10 minutes à la fois.